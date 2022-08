Santiago Cruz se ‘orinó de miedo’ en México por un temblor

Santiago Cruz ha forjado una gran carrera musical en Colombia que loe ha llevado a catapultarse como uno de los más exitosos del momento. La mayoría de personas que le escriben a través de las redes sociales de él, le agradecen porque el cantante ha sido parte de la vida de mucho de ellos en momentos específicos e importantes, ¿quién no ha pasado una tusa con la música de Santiago?

Ahora mismo el colombiano se encuentra en México por un tour que está haciendo, además de la visita de varios medios del país. El país es conocido por todos los temblores que suele tener comúnmente, por lo cual, muchos ya están acostumbrados. Sin embargo, en Colombia no suele ser muy usual, por ende los colombianos no saben como reaccionar ante eso.

Fue el caso de Santiago Cruz, quien confesó su vergonzosa experiencia con un temblor a las 3 de la mañana “Así como cuando la alarma sísmica del hotel en CDMX te despierta a las 3:20 a.m. en tu habitación del piso 14. ¿Qué hacer? En mi caso solamente atiné a ponerme calzoncillos, volver a ponerme lo que uso como pijama, ponerme los tenis, agarrar lo que piensas que vas a necesitar” Empezó a decir el cantante.

La historia se resumió en que se levantó con mucho ‘chichí’, pero debido a la emergencia, no tuvo tiempo de ir al baño, sino de bajar rápidamente los 14 pisos. Cuando estuvo abajo, tuvo que alejarse y hacer su necesidad en un árbol porque no pudo resistir más. El problema empezó cuando un oficial de la policía lo pilló:

“Órale, pues ahora tantito le explican en la comisaría -no sé si realmente dijo comisaría- y cuando llamemos a su Embajada ellos decidirán qué hacer con usted”. Y yo que no podía creer lo que estaba pasando. “Pero señor agente, hay atenuantes”, le decía yo. “Sonó la alarma”, le explicó Santiago.

El oficial bastante alterado afirmó que lo que más rabia le daba es que Santiago siguiera orinando a pesar de su presencia, pero el cantante aseguraba que no podía detenerse “Ya estaba meando cuando usted llegó en su patrulla, señor agente, ya no podía parar, discúlpeme”. Y así el tipo seguía, y yo tratando de entender y mantener la calma. Después de esos 5 o 10 minutos, que parecieron 45, me dice, “Ándale, vete de acá antes que me arrepienta”.

Obviamente, la historia del cantante se hizo viral en redes sociales y muchos le enviaron mensajes de burla y de apoyo.