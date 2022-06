Yina Calderón habló del beso que se dio con una misteriosa mujer

Yina Calderón podría ser la influencer más polémica de todas, teniendo en cuenta que constantemente se ve en medio de varias peleas con creadores de contenido, además de sus tantos espectáculos, sobre todo cuando está tomada. Ahora no es la excepción y Yina se ha vuelto de nuevo viral por un beso que le dio a un mujer en una camioneta, al frente de todos.

Pero no solo ha sido tendencia por eso, de hecho, su reality ' Se armó la gorda’ ha dado de que hablar por lo discriminatorio y polémico en el tema sexual que ha sido. Muchos realmente piensan que este producto es bastante degradante, a pesar de las tantas veces que ella lo ha defendido.

Ahora dejó a todos con la boca más abierta con el beso que se dio con esta mujer, mientras estaba subida a una camioneta con varios amigos. Las dos chicas se separaron porque un amigo las corrió para atrás. Ante las tantas críticas que ha tenido, la creadora de contenido ha decidido hablar para aclarar las cosas, teniendo en cuenta que muchos también se preguntaban si le gustaban o no las mujeres y quién era dicha mujer:

“Quiero aclararles algo muy importante y yo creo que siempre me he caracterizado por ser muy sincera con ustedes. Nenes por ahí salió un video en una camioneta donde yo le estoy dando un beso a una mujer. Primero que todo, les voy a aclarar quien es. Ella es una amiga mía, se llama Tina, cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo, incluso fue reina de Valledupar. Ella solo es mi amiga, a mi no me gustan las niñas, me gustan los niños ¿por qué le di un beso? Estábamos ahí con la recocha cuando todos empezaron ‘que beso, que beso’ y por eso le di un beso. Yo no tengo problema con darle un beso a una mujer y no por eso me tienen que gustar” terminó por decir Yina, dejando claro que para ella un beso no significaba nada”