Yina Calderón se queja de los internautas que la “acusan” con sus familiares

Yina Calderón no solo es conocida por el contenido que publica y por su faceta musical, sino por los diversos escándalos que protagoniza junto a otras figuras públicas en las redes sociales. Pero tal parece que esto comienza a ser negativo para ella ya que comentó que varios internautas están acusándola con sus familiares, enviándoles videos e imágenes sobre diversas situaciones polémicas.

La influencer ha estado involucrada en varias disputas en las redes sociales con celebridades locales como Epa Colombia, Lina Tejeiro, y más recientemente con Andrea Valdiri. Sin embargo, sus detractores están enfocados en su reciente participación en la marcha LGBTI, enviándole a los familiares de Calderón algunas imágenes y videos en los que demuestra un comportamiento cuestionable.

A través de sus historias de Instagram, Yina Calderón decidió tomarse un momento para dirigirse a algunos de sus detractores, comentando que ya se enteró que varios internautas le han enviado a sus familiares algunas fotos y videos de su participación en la marcha LGBTI celebrada en Medellín el pasado domingo.

“Empezaré diciendo que ya dejen de enviarle videos a mi mamá de mi comportamiento en la caravana de ayer, que yo hice esto, que yo hice lo otro, que yo mostré, que yo no mostré”, comentó la DJ en una publicación.

Seguidamente le hizo saber a sus haters que lo que estaban haciendo era en vano porque de acuerdo con ella, a su familia no le afectan los comentarios negativos. También invitó a sus detractores a desistir de este tipo de acciones ya que lo único que hacen es desgastarse.

“A mi familia no le importa en lo más mínimo, no le importa lo que diga la gente. Nosotros somos una familia diferente, entonces mi mamá y papá entienden que yo soy así y ya. Entonces no se desgasten porque ni siquiera me regañan. No se pongan con esa estupidez”, concluyó Yina calderón.