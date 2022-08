Y no fue Estiwar G: un habitante de calle le coqueteó a Claudia Bahamón

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Aparte de su talento ante las cámaras, también ha sido elogiada por su belleza por más de un participante en ’MasterChef Celebrity’, entre ellos: ‘Estiwar G’ y Hassam. La huilense en sus historias de Instagram compartió con sus seguidores que se encuentra en nuevos proyectos y uno que otro día de descanso, los cuales aprovecha para disfrutar con sus hijos y pareja Simón Brand en Miami.

Hace pocos días compartió lo que califica como “algo inesperado”. La presentadora se encontraba recorriendo la ciudad y asegura que un habitante de calle se le acercó diciéndole: “Yo sé que no es usual lo que le voy a decir. Veo en su alma algo tan lindo que si algún día tiene tiempo me gustaría que me aceptara salir conmigo. No soy lo que ve, soy mucho más que este desagradable aspecto y creo que le haría pasar un buen momento para hablar de la vida, la cultura y la magia. ¿Aceptas salir conmigo?” Ante la sorpresa por lo que estaba ocurriendo, Bahamón esperó unos minutos para asimilar la situación.

Le puede gustar: “¿Distinto trastorno?”: Carolina Cruz reveló otra condición que sufre su hijo Salvador

La presentadora afirmó que le agradeció al hombre por sus palabras, las cuales acompañó de una sonrisa, sostuvo sus manos y se fue del lugar. Minutos después quiso reflexionar sobre lo sucedido.

Lo que llevó a Claudia a pensar qué hay mucha gente en el mundo con falta de oportunidades, agregando que merecen todo su amor y respeto. Además, que nunca le había coqueteado un habitante de la calle.

Los coqueteos de ‘Estiwar G’ a Claudia Bahamón:

Durante uno de los capítulos del programa de cocina, ‘Estiwar G’ en uno de los retos en donde los participantes tenían que cocinar conejo para poder salvarse y no llegar al reto de eliminación. Antes de comenzar la prueba, los participantes que no tenían que enfrentarse al reto e irse a disfrutar un día en cuatrimoto por la región, Estiwar G no dudó en lanzarle un piropo culinario “Si, mi cheesecake hermoso”, en respuesta a la petición de Claudia en irse a disfrutar de su tarde de esparcimiento.

Pero, también se han visto coqueteos por parte de la presentadora pues, ‘Estiwar G’ decidió mezclar los burritos mexicanos con sushi, los cuales preparó con arveja. Esto impresionó a los jurados y también a Claudia Bahamón, su “amor platónico”.

Puede leer: Tatán Mejía ya se está poniendo viejo y estas son las pruebas, según Maleja Restrepo

Cuando llegó al atril, Estiwar G explicó que el plato “no es burro, no es sushi, es burrichi”, y además dijo: “Esto es mi señor, arveja sobre nori”. Esto sorprendió muchísimo a los jurados quienes no dudaron en halagarlo por la innovación en el plato y por el gran sabor.

El mejor de los halagos para Estiwar G fue el de Claudia, cuando dijo “Nori... te amo, te amo, es en serio, te amo”. Lo que desató la risa de los participantes y que dejó sobre la mesa los sentimientos de la presentadora.