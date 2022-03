¿Quién es realmente Estiwar G de MasterChef?

Todos los televidentes han tenido el placer de disfrutar el humor y la personalidad de Estiwar, quien se dio a conocer en redes sociales por su creatividad. Además, ha sido uno de los concursantes más recordados debido a los comentarios y piropos que normalmente saca a relucir en pleno programa.

El caso es que el influencer no ha tenido una vida fácil fuera del programa y un pasado por varias situaciones que le han marcado la vida, pues confesó que muchas veces tuvo que pasar noches en la calle, pues las drogas tocaron su vida y no fue para nada fácil salir de ellas, de hecho terminó por confesar que fue tanta la caída en su vida, que llegó a vender ropa para poder consumir. Sin embargo, fue su familia el mayor apoyo y no lo han dejado solo ni un segundo, siendo ellos los primeros en tener esperanza sobre su recuperación.

A raíz de todas estas experiencias, Luis Fernando Arias, como es su nombre real, encontró la salvación en estos personajes, mostrando un lado distinto y de encontrar la palabra ñero de forma no despectiva, además quiso ayudar a muchas familias que se mantienen del trabajo informal vendiendo comida en la calle, así que creó el formato del “Toxitour” en donde ha ido probando comida en la calle y recomendando los sitios que a el le parecían buenos, pero dicho formato no solamente se quedo el Colombia sino que incluso fue a Estados Unidos y repitió el proceso, lo que terminó siendo todo un éxito.

Sin duda, sabemos que detrás de cada participante hay una historia por contar, pero definitivamente la de Estiwar es una de las que más han tocado los corazones de los colombianos.