Tatán Mejía ya se está poniendo viejo y estas son las pruebas, según Maleja Restrepo

Tatán Mejía, hace algunas semanas, era tendencia casi que todas las noches en redes sociales por estar participando en MasterChef y destacarse por su buena cocina, pero también por la personalidad tan dulce que tenía.

Ahora que ha salido y que está aprovechando el tiempo con su familia, tanto él como Maleja han dejado claro que sienten que la edad ya ‘les está pegando’ por varios síntomas que o comentarios sobre situaciones específicas.

Desde siempre, los dos han sido admirados por la vitalidad con la que viven en su día a día, con sus responsabilidades, sus hijas, su familia en general y el contenido que hacen para redes sociales, que ha sido lo que finalmente ha conquistado a todos sus seguidores, quienes aseguran, se divierten viendo los vídeos y la dinámica de su relación.

Por eso mismo, no desaprovechan un segundo, para contarle a sus seguidores cosas nuevas de su relación, por ejemplo, las señales que a Maleja le dan a entender que Sebastián ya se está poniendo viejo:

“Cosas que me indican que Sebas ya se está poniendo ‘cuchito’. 1. No se mete al mar porque queda muy ‘pegotudo’. 2. Donde llega se echa tres siestas. 3. Termina con indigestión horrible cuando come mucho” afirmó la presentadora.

Y es que, como dicen por ahí, los años no llegan solos, pero lo cierto es que tanto ella como él se mantienen en forma con una alimentación adecuada y mucho ejercicio, pues Maleja ha dejado claro que el hecho de que ya estén casados, no significa que deben descuidarse con el físico, sobre todo por el trabajo de los dos: ella en la televisión y él como deportista.