“¿Distinto trastorno?”: Carolina Cruz reveló otra condición que sufre su hijo Salvador

Desde los tres meses, Salvador, el hijo menor de Carolina Cruz, ha presentado problemas de salud, pues tanto ella como Lincoln notaron que la cabeza del bebé estaba creciendo más de lo normal. Cuando fueron al médico, descubrieron que Salvador estaba acumulando agua en su cabeza, lo que generaba que creciera más de lo normal. Afortunadamente, no le causó problemas o daños neuronales.

Pero no solo fue eso, de hecho, el niño venía con varios problemas de salud, como la tortícolis, debido a una mala aposición que tenía el niño en el vientre. Ahora se ha sumado otro trastorno al que Carolina se ha referido “venía con muchas sorpresas incluidas”.

Al parecer, el niño tendría Lengua Protruida, que según Intermountain Primary Children’s Hospital, “Ocurre cuando la lengua empuja contra los dientes, o entre ellos, mientras su niño está en reposo, tragando o hablando”.

¿Qué problemas trae la Lengua Protruida?

Según Intermountain Primary Children’s Hospital, “El trastorno de protrusión lingual puede causar problemas dentales y del habla, y es difícil cambiarlo sin la ayuda de un profesional” y según la misma organización, puede solucionarse con terapias.

¿Qué dice Carolina Cruz sobre la enfermedad de su hijo?

La presentadora aseguró que está, en primera instancia, tranquila, porque no se trata de nada grave “Él tiene lengua protruida, que no tiene nada que ver con lo que sufrió Salvador hace unos meses en la cabeza. Es como uno de tantos niños que nacen así, como la tortícolis. Ahora le están poniendo unas cintas para que no saque tanto la lengua. Es un trastorno que cualquier niño puede padecer, no es nada grave”

Afortunadamente, y como ella ha dejado claro, tiene los recursos suficientes para que su hijo Salvador tenga los mejores tratamientos, además porque, a pesar de tantos problemas de salud, el niño ha sido el mejor maestro que ha tenido.