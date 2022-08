“Deje de pelear sola”: le dicen a Lina Tejeiro por trinos sobre supuestos ‘ataques’

La actriz colombiana, Lina Tejeiro, vuelve a ser tendencia en redes sociales, en donde suele ser muy activa y compartir los momentos de su día a día. Esta vez, llamó la atención de varios usuarios por los constantes trinos que publica en su cuenta, en los que habla de unos supuestos ataques que recibe.

Lea también: ¿Quedó como mentirosa? Mujer desmintió la versión de ‘Epa Colombia’ sobre sus escoltas

La mujer, que se hizo famosa por su debut en la televisión con el papel de ‘Sammy’ en Padres e Hijos, y unos años más tarde por darle vida a Catalina Mejía en la novela La Ley del Corazón, ha protagonizado varios momentos polémicos en su vida, desde la relación que mantuvo con el cantante de música popular, Andy Rivera, hasta el noviazgo que actualmente mantiene con el influenciador y también artista Juan Duque.

De hecho, a raíz de esta última relación, que no escatima en mostrar, la mujer ha recibido diversos comentarios, desde gente que aplaude su amor y el hecho de que haya superado lo ocurrido con Rivera, hasta personas que se quejan de lo “pegajosos” que se han vuelto públicamente.

Por esto, desde que el nuevo romance fue dado a conocer abiertamente, la actriz ha adoptado una actitud defensiva en la que constantemente lanza indirectas a sus ‘haters’.

También le puede interesar: “A la gente no lo cae bien”: por esto ‘Tarzán’ no fue invitado a la reunión del Desafío

“Me importa un c... que no soporten verme feliz. Eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir” o “Tiene que ser uno muy miserable para que le duela la felicidad de otro”, son algunos de los comentarios que ha publicado en su cuenta de Twitter.

El más reciente fue en las horas de la mañana de este lunes, en el que escribió: “Disfruto muchísimo que les arda mi existencia”. Frente a sus palabras, varios internautas le respondieron que estaba “peleando sola” y que en realidad nadie tiene dichos sentimientos de odio o resentimiento hacia ella o lo que haga con su vida.

“Lina, pero usted mantiene peleando sola, ‘ome’”, “El nivel de narcisismo que uno tiene que tener para decir esto es brutal”, “¿Qué necesidad de vivir en constante conflicto? Relájese y disfrute” o “Te volviste muy inmadura. No haces más que pelear”, son algunos de los comentarios que ha recibido la famosa.