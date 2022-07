“Sal del armario”: pillan a Lina Tejeiro besándose con otra mujer y así respondió

La actriz colombiana Lina Tejeiro no para de dar de qué hablar. Esta vez, lejos de tratarse de su nuevo y mediático romance con el influencer Juan Duque, es por un video que se ha hecho viral en redes en el que aparece besándose con otra mujer.

El hecho, que quedó registrado en video por una usuaria, ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W. En la escena se ve cómo de repente llega una amiga de la actriz al evento y la saluda con un beso en la boca y un abrazo.

Una joven posteó el video en una historia de Instagram en la que etiquetó a Tejeiro con el mensaje: “Sal del armario”.

Frente a la publicación, la actriz de ‘La ley del corazón’ no dudó y le respondió con un mensaje directo en el que se defendió y aseguró que no siente ningún tipo de atracción hacia el sexo femenino.

“Si me gustaran las mujeres, hace rato habría salido del armario y tampoco hubiese durado entusada media vida. Me fascina la masculinidad y ahora salgo con un hombre que me fascina de pies a cabeza”, fueron las palabras de la joven, quien además aprovechó para pedir que “no descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana”.

Por último, la colombiana resaltó que las muestras de amor son algo que hacen parte de la cotidianidad en las relaciones con sus amigas más unidas.

“Donde me veas con mis mejores amigas te infartas. Las abrazo, les doy besos, me siento en las piernas de ellas…”, finalizó.

Frente a lo ocurrido, que ha sido difundido por varias cuentas de farándula en la plataforma, se leen comentarios de apoyo y comprensión hacia Tejeiro, así como opiniones en las que tachan de “anormal” dicho comportamiento.

“No, Lina. Una no se besa con las amigas en la boca” o “Vayan a otros países. Algunos se saludan con besos en la boca. Dejen el drama”, son algunos de ellos.