“Tanta pendejada”: A Lina Tejeiro le critican la ‘exageración de cursilería’

Lina Tejeiro siempre ha sido una mujer bastante activa en redes sociales, por algo se volvió la reina de TikTok. Además de hacer videos graciosos, también mantiene una relación bastante estrecha con sus seguidores, por eso suele contarle muchas cosas de su vida privada; su vida amorosa, a veces sexual, y cosas graciosas que le pasan en su vida cotidiana. Obviamente, su nuevo romance con Juan duque no iba a ser la excepción.

Ella está pasando por lo más bonito de una relación, el inicio de todo cuando no hay defectos y no hay peros de nada. Muchos de los seguidores se sintieron feliz por ella al ver que luego después de tanto tiempo de tusa, no solo logró superar del todo a Andy Rivera, sino que ya tiene otro hombre que la hace feliz, la valora y la presume.

Desde que su romance e hizo público en redes sociales, no han dejado de comentar fotos o dejar su amor en plena vista de todos. Algunos resaltan la ternura que esto tiene, pero lo cierto, es que hay otros que ya no aguantan más ‘cursilería’. Todo detonó cuando Lina compartió un tweet “nuestros cepillos de dientes hacen bonita pareja”.

Inmediatamente, los comentarios empezaron a aparecer “Que mujer para publicar tanta pendejada” “Que mier**, ¿por qué me aparecen estos trinos? Igual como con el ex; terminarán” “No tiene nada bueno que decir” “Parce que ridiculez. No ven como llamar la atención” “La boca hace lo que la cama no soluciona”.

Muchos aseguran que no hay necesidad de mostrar tanto la vida privada, pues ya todos saben que están juntos y felices. A pesar de los malos comentarios, Lina asegura que ella puede mostrar su amor como ella desee y si a las personas no les gusta, bien puedan no leer o mirar su contenido.