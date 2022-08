¿Quedó como mentirosa? Mujer desmintió la versión de ‘Epa Colombia’ sobre sus escoltas

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, es una de las figuras más polémicas del país. Recientemente, volvió a protagonizar un escándalo que la puso en el ojo del huracán, pues las críticas sobre su comportamiento no han dejado de llover.

El hecho fue dado a conocer por una joven que, a través de sus redes sociales, expuso a la ‘influenciadora’ y aseguró que ella y sus escoltas causaron pánico en un famoso restaurante de comida rápida, luego de incumplir las normas del lugar, ubicado al occidente de Bogotá.

Según la acusación de la joven, llamada Valentina Pérez, el vehículo en el que se transportaba la empresaria de keratinas se coló en la fila del autoservicio, que normalmente hay que hacer para comprar la comida. Al parecer, no se trató de un solo auto, sino del esquema completo de seguridad de ‘Epa’. Esto causó indignación en la joven y su familia, que no dudaron en quejarse ante los dueños del lugar.

Ante lo ocurrido, y según las publicaciones realizadas, los trabajadores le aconsejaron a Pérez presentar una denuncia formal ante las autoridades, pues esa no sería la primera vez que se presentaba un problema con la famosa.

Lo que más despertó el asombro de todos fue que, al final de las grabaciones, se alcanza a escuchar el sonido de un par de disparos que, supuestamente, habrían sido activados por los escoltad de ‘Epa Colombia’.

Los escoltas de Epa Colombia dando plomo para poder saltar la fila de un McDonald's Se le subió la keratina a la cabeza a la dueña de la conexión rusa

La versión de ‘Epa Colombia’ y cómo fue desmentida

Unas horas después, ‘Epa Colombia’ se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que todo había sido un invento e, incluso, aseguró que la joven denunciante y su familia habían actuado de manera agresiva y grosera con ella y sus escoltas.

“Lo que tu viste es mentira, amiga, esa vieja estaba borracha, es una grosera. Mis escoltas, amiga, merecen respeto. Amiga, uno tiene que aprender a respetar (…) ¡Ay, que vieja tan mentirosa! Yo sé que no soy perfecta, amiga, pero esa señora no subió bien el video y lo editó. Es mentira, amiga, te lo juro”, fue lo que les dijo a sus seguidores.

Sin embargo, Valentina, la mujer involucrada en el escándalo, tampoco se quedó callada y no tuvo problema en desmentir el relato de ‘Epa’.

“No, no hubo una víctima, fueron tres. Mi papá, mi hermano menor de edad y yo, ninguno estaba tomado o borracho. Mi mamá, que fue la que le reclamó por su actuar, no estaba borracha. No, mi papá no es grosero, él no usa esas expresiones”, escribió Pérez en una historia de su cuenta de Instagram.

De igual manera, la joven aseguró que los escoltas no actuaron bien y que amenazaron con un arma. “No, no hizo la fila ‘como una persona normal y humilde’. Se metió en la fila con mínimo unos ocho carros por detrás”, agregó.

Finalmente, Pérez señaló que no dará más explicaciones al respecto y aseguró que la denuncia ya fue presentada por petición del cuadrante de policía y del establecimiento.