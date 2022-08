“A la gente no lo cae bien”: por esto ‘Tarzán’ no fue invitado a la reunión del Desafío

Tarzán Desafío The Box dijo que terminó una experiencia mas no la vida Twitter @onlyfortrueno

Recientemente uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, el Desafío The Box, llegó a su fin, dejando a Camilo Tarifa, más conocido como ‘Ceta’ y Andrea Olaya, más conocida como ‘Valkyria’, como ganadores finales de la copa y el gran premio en efectivo.

Durante el desarrollo del show, las pruebas y la convivencia, varios participantes formaron vínculos fuertes de amistad que, en diversas ocasiones, aseguraron que querían mantener incluso por fuera del programa. Así, dos ejemplos de grandes uniones que vimos en pantalla fue el caso de ‘Ceta’ y Moisés; así como la relación que mantuvieron Juan Pablo y ‘Criollo’.

Luego de que finalizara la última edición, varios de los atletas que vimos en competencia, con sus personalidades y habilidades, lograron ganarse los corazones de los colombianos que día a día estaban pendientes de lo que sucedía.

Recientemente, fue publicada una foto en la que se veían a varios exconcursantes reunidos, tal como lo dijeron meses antes. Al reencuentro, que fue organizado por el llanero, asistieron algunos personajes como ‘Valkyria’, Juan Pablo, ‘Criollo’, Moisés, Samir, Ossa, Alexa, Karina, Stephanie, Grecia, Karol y Lina.

Sin embargo, algo que fue notorio para los internautas fue la ausencia de una de las personas que más se destacó durante su aparición en el programa: ‘Tarzán’, el costeño que despertó amores y odios entre los colombianos por los dramas en los que se vio envuelto.

Moisés explicó por qué ‘Tarzán’ no fue invitado

Uno de sus seguidores le preguntó directamente a Moisés la razón por la que ‘Tarzán’ no había asistido. A lo que él respondió de manera muy honesta que la decisión había sido tomada por las reacciones que generaba en los colombianos. Asimismo, aseguró que fue un tema discutido con anterioridad con el joven.

“La verdad, yo le comenté a ‘Tarzán’ por qué no lo podíamos invitar. Yo creo que el tema va más para que no se sintiera mal con la gente del llano. Muchas personas dicen que él no les cae bien”, expresó.