“A mí no me bajan de HP”: Tocayo de Tomás Uribe a otro de Darío Gómez

En redes, un usuario identificado con el homónimo del recién fallecido cantante Darío Gómez hizo un reclamo en Twitter que recibió miles de reacciones, entre ellas, de otros tocayos de figuras públicas a nivel nacional, como el tocayo de Tomás Uribe, quién también se quejó, no sólo de los mensajes sino de los insultos que recibe en redes sociales, por el simple hecho de llevar los mismos nombres del hijo del expresidente Álvaro Uribe.

Este Darío Gómez dijo que “cómo sería para que me dejaran de etiquetar en Instagram deseándome el descanso eterno. Yo solo soy un tocayo más”, lamentó.

A este mensaje le respondió el tocayo de Tomás Uribe, quien no tuvo repartos responder que “a mí no me bajan de HP”.

Y para rematar, en los comentatios apareció una tocaya de activista del Centro Democrático Natalia Bedoya que publicó “imagínense a mí”.

Por esto pago Twitter Premium.🤣😌 pic.twitter.com/x26LGoXFl7 — ✝️ Angie  (@AngelMoreno04) July 28, 2022

ESMAD INTERVINO EN SEPELIO DE DARÍO GÓMEZ

En medio de disturbios que tuvieron que ser intervenidos por el ESMAD fue el entierro de Darío Gómez este sábado, cuando agentes hicieron presencia por la cantidad de personas que quisieron entrar a la fuerza al entierro, el cual era privado ya que la familia quería tener un momento de privacidad.

Todo comenzó este sábado hacia las 2:00 p.m. cuando la caravana con el cuerpo de Darío Gómez arribó a la iglesia Santa Gema, de Laureles, y luego se dirigió hacia el cementerio Campos de Paz.

Sin embargo, la gente derribó las vallas y llegó hasta la puerta principal de Campos de Paz, hubo un par de explosiones y el ambiente se llenó gases lacrimógenos.

Incluso la caravana de familiares y acompañantes no pudo ingresar, el paso de los vehículos fue bloqueado y muchos tuvieron que buscar otros puntos de ingreso.

Después de varios minutos de enfrentamientos, la policía asumió el control y los seguidores de Darío Gómez se tranquilizaron, aunque mantenían su intención de ingresar a despedir a su ídolo.