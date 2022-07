‘Pistolita’, el guitarrista de Darío Gómez que lloró en cada canción del homenaje en su sepelio

A los 71 años falleció en la clínica Las Américas de Medellín el cantante colombiano Darío Gómez luego de sufrir un paro cardiaco, desde ese día, el 26 de julio del 2022, los homenajes no han parado.

Sus familiares decidieron que llevar el ataúd al coliseo Yesid Santos en la capital antioqueña para que sus seguidores tuvieran la oportunidad de darle el último adiós y poder rendirle un homenaje.

Vea también: “Yo pensé que me iba primero cuando me dio cáncer”. Arelys Heano sobre Darío Gómez

Al funeral asistieron varios exponentes de la música popular como Arelys Henao, Francy, Jhonny Rivera, el charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Yeison Jiménez entre otros músicos que se despidieron por última vez del ‘rey del despecho’ y cantaron para todo el público los éxitos de Darío Gómez.

La banda que los acompañó fue la que tenía Darío Gómez en sus giras y entre ellos estaba su guitarrista Aníbal Ramírez, más conocido como ‘Pistolita’, quien no pudo contener el llanto en cada una de las interpretaciones.

Le puede interesar: Un último adiós: Darío Gómez se le apareció a su guitarrista ‘Pistolita’ después de su muerte

Tanto así que Jhonny Rivera y otros cantantes lo abrazaron y le dieron fortaleza al músico de 83 años, quien desde que se enteró del fallecimiento del ‘rey del despecho’ no ha dejado de llorar.

La muerte de Darío Gómez le dio muy duro a ‘Pistolita’

“Yo no lo podía creer cuando me dijeron eso. Me dio muy duro y me seguirá dando porque esta tristeza es pa’ largo, la verdad”, dijo ‘pistolita’ en una entrevista con Kallejiando.

La última vez que Darío Gómez y ‘pistolita’ compartieron juntos fue en una tarima 15 días antes de su muerte en la ciudad de Pasto (Nariño).

Así estaba ‘Pistolita’ cuando interpretaron ‘Nadie es eterno’ en el funeral de Darío Gómez: