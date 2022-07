Andrea Valdiri reveló qué es lo que más le molesta de Felipe Saruma

Andrea Valdiri y Felipe Saruma han mostrado en sus redes sociales la buena química que tienen y lo mucho que se quieren, todo esto a través de diversas publicaciones tanto divertidas como románticas. Sin embargo, dejó ver que no todo es color rosa en su relación ya que la bailarina apuntó un par de detalles que no le gustan mucho de su esposo.

La influencer ha comentado previamente que su relación fue complicada al principio debido a la diferencia de edad entre ellos, siendo esta de siete años. Sin embargo, al final terminó cediendo luego de que el productor mostrara mucho interés en ella y la apoyara en varios momentos de su vida, incluido su segundo embarazo.

Puede leer: Andrea Valdiri contó cómo inició su historia de amor con Felipe Saruma

A través de una entrevista en el podcast de su esposo, Andrea Valdiri estuvo comentando varios aspectos de su relación con él y algunos detalles de su pasado. Además, aprovechó no solo para resaltar las partes positivas sino también las negativas del joven, comentando cuáles son los aspectos que más le molestan de él.

Al principio comentó que uno de ellos era trabajar en pareja. “Es tan estricto. Yo trabajo en el desorden, yo trabajo en el caos”, dijo la bailarina mientras comentaba que su esposo estaba más orientado a la planificación, dejando ver que debido a esta diferencia de estilo de trabajo han habido algunos malentendidos entre ellos. “Se me hacía tan difícil la manera en que él decía: ‘repite, repite, repite’. Y yo decía: ‘este hijue***a me tiene aburrido con el repite’”, confesó.

Lea también: Lowe León expuso a Andrea Valdiri con sus conversaciones por WhatsApp

Seguidamente, Andrea Valdiri contó que otro aspecto que le molestaba de Felipe Saruma era que solía ser muy cerrado, dejando ver que si bien actualmente no cuenta con esa característica, al principio sí fue algo determinante para ella.

“Yo le decía: ‘mira, aquí no es así, vamos a compartir’. Entonces yo siento que cuando él aprendió eso, a que yo no le iba a arrancar nada de él, ni él me iba a arrancar nada de mí, entendimos que éramos el equipo perfecto”, comentó la joven.

Instagram: @felipesaruma

Instagram: @felipesaruma

Instagram: @felipesaruma

Lea también: