Felipe Saruma se puso celoso porque Andrea Valdiri reveló de más en una publicación

Andrea Valdiri y Felipe Saruma son una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo, demostrando su amor a través de diversas publicaciones en las redes sociales. Pero tal parece que al joven no le gusta que su esposa deje tan poco a la imaginación de sus seguidores ya que a través de una publicación le reclamó por mostrar de más en un atrevido atuendo.

La bailarina ha demostrado a través de su perfil de Instagram que no tiene ningún complejo con presumir su atractiva figura, la cual ha sido elogiada por varios de sus seguidores en ocasiones anteriores. Sin embargo, ahora que tiene una nueva vida de casada parece que su esposo tiene planes diferentes sobre esto.

A través de una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, Andrea Valdiri volvió a subir la temperatura al posar con un par de atuendos diferentes con un giro picante ya que se puede ver que muestra de más, en especial en la parte inferior.

El primer outfit consiste en una franelilla deportiva y una pequeña pieza de ropa interior con vuelos que no dejó mucho a la imaginación de los seguidores de la creadora de contenido, en especial en la parte trasera ya que dejaba ver sus glúteos.

Por otro lado, el segundo atuendo consta de un conjunto color beige compuesto por una blusa corta y escotada de manga larga y una reveladora falda larga con algunos detalles en la parte inferior que revelan que no lleva ropa interior con ese outfit.

A propósito de esto, Felipe Saruma no tardó en comentar la publicación de su esposa, reclamándole de manera indirecta que no le gustaba que estuviera enseñando de más, con el comentario: “¿Y esos cucos no son solo míos?”. De momento la bailarina no le ha respondido a través de esta vía.

Sin embargo, varios de los seguidores de la joven no pudieron evitar manifestarse ante el comentario del influencer con varios mensajes divertidos como “para qué los cucos si ella es toda suya”, “noooo mano usted ahí se pierde” y “cuando se los quites te los pones”