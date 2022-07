Andrea Valdiri se sinceró sobre sus anteriores relaciones y por qué no funcionaron

Por estos días, la creadora de contenido, Andrea Valdiri, se encuentra en el ojo del huracán por la pelea que mantiene con su expareja, Lowe León, con quien tuvo su segunda hija, Adhara.

Lea también: Mamá de Lina Tejeiro revela qué piensa de Juan Duque, el nuevo novio de su hija

La polémica no cesa, pues recientemente se hizo público un nuevo capítulo del podcast que tiene su actual pareja, el cucuteño Felipe Saruma, en el que Valdiri habló de sus relaciones pasadas y de por qué no funcionaron.

“Ninguno tuvo la valentía de demostrarme qué es realmente el amor y llegaban como queriéndome deslumbrar. Decían: ‘Yo a esta vieja no le voy a llegar con esto porque me cachetea’”, fueron las palabras de la mujer.

Asimismo, aseguró que ninguno llegó a conocerla verdaderamente y que buscaban competir con ella constantemente. “Tenían un concepto tan diferente a mí que no se daban cuenta que yo era la mujer más sencilla del mundo y que no buscaba eso porque ya lo tenía. (…) Yo decía: ‘Loco, ¿por qué compites conmigo?’ Y entendí que el ego de hombre también los patea”, expresó.

Luego de esto, entre Saruma y Valdiri surgió el tema de las expectativas que ella tenía antes de empezar una nueva relación, a lo que ella respondió que “solo buscaba a alguien que me entendiera y que me diera amor”.

También le puede interesar: Sara Uribe envía poderoso mensaje a las mujeres inseguras

Por último, en la entrevista también aseguró que la diferencia de edad con Saruma no representaba un problema para la relación. “Los años no afectan. Tienes 23 años, pero con la madurez de un hombre de 40. No va en la edad, va en la vivencia. Tú saliste muy temprano de tu casa y sabes lo que son las responsabilidades. Viste cómo era mi vida y te acoplaste a eso porque quisiste”, añadió.

Cabe recordar que entre las exparejas de la influenciadora están el cantante Juan David Mindiola, el futbolista Michael Ortega y el artista Lowe León.