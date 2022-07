Así reaccionó Lorna Cepeda al enterarse que su pareja hablaba con otra mujer

La actriz Lorna Cepeda ha usado otro de los más espectaculares audios virales en las redes sociales para crear contenido de una manera amena y divertida, para de esa forma seguir entreteniendo a cada uno de sus millones de seguidores en Instagram.

Y es que la estrella del éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ y ‘Yo Soy Betty, La Fea’ sabe a la perfección cómo hacer los lip sync, y el que ha usado esta vez ha arrancado miles de risas tras su publicación.

En ella sale “hablando” con otra que mujer, que provocando una situación de discordia le dice “Hey pero mira, tu marido está hablando con otra mujer”. A lo que ella mira directamente y responde “Déjalo, quiero ver cuánto aguanta metiendo la barriga”.

Como era de esperarse el clip se llenó de diversas reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en dejarle jocosos comentarios, además de asegurar que en algunos casos les ha ocurrido lo mismo con sus respectivas parejas.

“Viendo si aguanta más de un minuto” y “Ja ja ja ja ja ja que se lo quede!!!!! Besotes lindaaaaaaa . . .” son algunos de los mensajes que destacan en el post de la actriz.

Otro de los graciosos videos de Lorna Cepeda

Al estilo Patricia Fernández en sus enfados la actriz ha replicado el viral audio de Chiky Bom Bo con una particularidad y es que asegura que puede ir definitivamente presa.

“Te hago una preguntita. En algún momento de tu vida tú has estado en una situación difícil y piensas ‘Déjame en dejar que Dios lo arregle. Se lo voy a dejar a Dios’”, comienza en el lip sync Lorna Cepeda de manera muy pausada y sobria.

Pero de repente la calma que había se disipa y entra la exaltación y la ira, pues la molestia es más que total por lo que grita de manera amenazante.

“Porque si lo arreglo yo voy a caer presa ¿Ustedes no han estado en esa situación? Porque si lo arreglo yo voy a caer presa. Si lo arreglo yo me laquean. Y me botan las llaves sin… sin… sin derecho a fianza, ni nada”.

Luego retoma de nuevo la calma y en medio de varios suspiros prosigue “y que Dios meta su mano porque mira. Paciencia Señor o le doy patilla”.