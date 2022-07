“Písale los cachorros a una leona y me vas a encontrar”: Andrea Valdiri a Yina Calderón

Yina Calderón y Andrea Valdiri A la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri no le gustó a que la DJ de guaracha Yina Calderón se metiera con sus hijas. / FOTO Instagram: @djyinacalderonoficial - @andreavaldirisos

Desde el jueves 30 de junio, la influenciadora Andrea Valdiri y la DJ de guaracha Yina Calderón están protagonizando un rifirrafe en redes sociales con indirectas entre la una y la otra que tiene a sus seguidores pendientes para defender.

Todo comenzó por unas fotografías que subió la Valdiri en las que la compararon con Yina Calderón, a lo que ella respondió: “Omitir, hay niveles hermana” y esto no le cayó muy en gracia a la ex Protagonista de Novela.

“‘Señora’ claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c…. Si había o no hijos, si era o no casado…”, le respondió Calderón.

Y no contenta con señalarla de acaba hogares, Yina continuó: “pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper ‘señoras’ jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más. Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa …. nos vemos en @expobellezacolombia ❤️❤️”.

Pues Andrea Valdiri no se quedó con esa ‘espinita’ y mostró que no le gustó para nada que mencionaran a sus hijas, por lo que hizo un video en el que, sin mencionar a Yina, le dio a entender que con sus hijas no se metiera o las cosas podrían pasar a mayores.

La costeña sacó un trapero con una peluca y comenzó con las indirectas: “se ve regio por fuera, pero es lo más barato del mercado. Menos mal que no se reproduce, un favor para la sociedad”.

Y luego lavó el trapero con más indirectas para Yina Calderón: “pasos para acabar con la plaga: gasolina, un poco de cloro para quitarte esos pensamientos tan oscuros, soflan para que huelas a rico, un poquito de FAB para lavarte, vanish que acaba con todo hasta con los tatuajes y la candela para acabar con las malas energías”.

Por último, ya sentada y un poco más tranquila, le mandó el último mensaje a la DJ: “písale los cachorros a una leona para que veas que me vas a encontrar”.

Por ahora Yina Calderón no ha respondido a estos indirectazos que le mandó Andrea Valdiri.