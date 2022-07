Yina Calderón responde a crítica de Andrea Valdiri

Todo iba bien en un reciente post de Andrea Valdiri en el que un seriado de imágenes luciendo un outfit de lana encantaba a sus seguidores, pero a los minutos una semejanza que una seguidora notó con Yina Calderón desató la polémica.

Y es que esta escribió “La Yina Calderón despelucada ja ja ja ja ja ja ja ja” en una de las imágenes en la que Andrea Valdiri aparecía con un peinado un tanto extravagante y en el que contestó “Omitir, hay niveles hermana”. Como era de esperarse el comentario fue eliminado, pero capturado por una cuenta especializada en farándula que lo publicó.

Sin embargo, pese a esto no pasó para nada desapercibido por nadie, pues en medio de la infinidad de recciones a la publicación hubo también una muy particular y no es otra que la de la propia Yina Calderón.

La dj no escatimó en sus palabras y se fue contra Andrea Valdiri recordándole algunas cosas del pasado que causaron sensación en el post.

“‘Señora’ claro que sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c…. Si había o no hijos, si era o no casado…”, comenzó en su respuesta que la hizo a través de un post desde su cuenta oficial.

Pero no solo se quedó en eso, sino que, además agregó otras frases para luego decir que no las extendería por respeto a las hijas de Andrea Valdiri. “Pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper ‘señoras’ jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más. Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa …. nos vemos en @expobellezacolombia ❤️❤️”.

Era inevitable que los fanáticos de la dj no reaccionaran, por lo que de inmediato dejaron mensajes en la publicación como “Se dijo y se tenía que decir tampoco está para que vengan a querer siempre pisotear a Yina”.