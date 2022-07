Karol G fue coronada como la “Reina de la Música Urbana” y así fue su divertida reacción

Karol G recibió una grata sorpresa de parte de todos sus fanáticos en El Salvador, y es que durante una de las presentaciones en ese país del “Bichota World Tour” le regalaron una caja con una corona.

Pero aunado a ello había algo un tanto particular, y no era más que una carta que decía “Esta te pertenece, la única y verdadera reina, MAMIII”; por lo que fue coronada como la “Reina de la Música Urbana”. Sin embargo, con mucha modestia dijo que para ser la reina le faltaban algunos añitos.

En el concierto de El Salvador @karolg fue coronada por lo Salvadoreños, pic.twitter.com/XBYJM4lx0f — 🇸🇻Martin Cartagena🇺🇸 (@MartinCartagen) June 20, 2022

La cantante de inmediato llamó a uno de los miembros de su staff, específicamente a su estilista, mientras el público gritaba al unísono “¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga!”.

“Duby es el que me peina, entonces para que me la ponga bien bonita. Yo creo que se asustó. Le tocó pues, coronación en El Salvador. Venga pues que me regalaron eso”, y tras ser coronada pregunto “¿Me queda linda?”

La reacción de “La Bichota” fue más que espectacular, pues inmediatamente al ser coronada esta decidió salir desfilando como una reina de belleza moviendo la mano de manera delicada ante todo el público que la ovacionaba. Aunque luego dijo em medio de risas que esperaba no arrepentirse.

La razón de una “Bichota” que es reina

En mayo Karol G sigue arrasó con sus temas y logró la hazaña que Selena Quintanilla hizo hace 27 años. Y es que la cantante colombiana Karol G consiguió un nuevo hito en su carrera en la lista Hot Latin Songs de Billboard y es que su último sencillo titulado ‘Provenza’ debutó en el puesto 2 en el ranking con fecha del 7 de mayo.

Así se convirtió en la segunda mujer latina, después de la fallecida cantante Selena Quintanilla, en ostentar los números 1 y 2 al mismo tiempo desde el año 1995. Y es que el éxito musical ‘MAMIII’, en el que acompaña a Becky G y que fue estrenado en el pasado mes de febrero era el que ocupa el primer lugar dentro del ranking.