¿Marbelle ya se fue?: Así va la despedida de la cantante

Marbelle se ha vuelto tendencia en redes sociales por sus trinos frente a la política colombiana. A pesar de haber tenido su propia novel en la televisión nacional, su nombre no suena normalmente por sus canciones o su carrera profesional, sino que de hecho, su nombre es asociado con la polémica.

Desde el inicio de las campañas presidenciales, Marbelle no se ha quedado callada con las cosas que no considera justas o no le parecen correctas. Sin embargo, a diferencia de muchos famosos que se pronunciaron en redes sociales, Marbelle se destacó por ser grosera y tosca con los candidatos, en especial con Gustavo Petro.

La enemistad ha llevado a tal nivel, que incluso en algún momento llamó King Kong a la vicepresidente Francia Márquez por su color de piel. Pero Petro no se quedó atrás, pues lo llamó mentiroso, guerrillero, corrupto, entre otras cosas.

Marbelle finalmente afirmó que si Petro llegaba a ganar la presidencia, se retiraría del país. Siendo esto ya un hecho, muchos empezaron a escribirle si iba a tener palabra y se iba a ir.

En el perfil de Twitter, en donde comparte todos sus mensajes, afirmó “Buenos días. Amanecieron cagados de la risa pero con mierd* entre los dientes. Así son las hienas”

Sin embargo, no se ha pronunciado respecto a su viaje fuera de Colombia. A varias de las personas que le han preguntado, simplemente se ha limitado a responder que está esperando un poco más. Hasta el momento solo se ha dedicado a hablar del mal futuro que ve para el país de una forma demasiado grosera.

A pesar de que incluso varios del partido de Gustavo Petro le dijeron que la estarían esperando con los brazos abiertos, a lo que ella contestó que no estaba interesada en unirse a su grupo, pues se mantenía bastante firme.