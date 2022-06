Así es la relación entre Felipe Saruma y la hija mayor de Andrea Valdiri

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se muestran muy románticos en las redes sociales, viviendo su etapa de “luna de miel” y mostrando su afecto en diversas ocasiones. Sin embargo, al unirse a la familia de la bailarina también demostró el aprecio que siente por sus dos niñas: Adhara e Isabella. Y si bien es muy evidente la buena química que tiene con la más pequeña, con la mayor no se ha reflejado tanto en sus redes.

Pero a través de una entrevista con un programa del canal RCN, el creador de contenido dijo que su relación con Isabella es estable, comentando que se dio de manera espontánea y que no intentó forzar las cosas para que ella lo viera como una figura paternal.

“Yo a Isa una vez me senté y le dije: ‘Mi intención contigo es ser lo que tú me permitas ser, yo no quiero llegar aquí y que me tiene que decir papá... si tú me quieres ver como tu amigo, seré tu amigo, si me quieres ver como tu papá, seré tu papá, como tú quieras. Solo quiero ser un apoyo para ti’”, dijo Felipe Saruma.

Finalmente comentó que la dinámica entre ellos es muy buena, revelando que tienen varias “cosas en común”: “Creo que las cosas han fluido bastante, mi relación con Isa es espectacular, es una niña increíble, tenemos muchas cosas en común”.

La relación de Felipe Saruma con Adhara

Tal y como se puede ver en las redes sociales de Felipe Saruma, Andrea Valdiri y sus hijas, la relación entre él y Adhara es muy buena, mostrándose muy paternal con la pequeña en varias oportunidades compartidas en sus historias de Instagram.

Por su parte, la niña ya lo reconoce como papá, algo que fue revelado en una historia grabada por Valdiri en donde Adhara señala una foto en la que aparece Saruma y ella lo señala y le dice “papá”.