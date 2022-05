Felipe Saruma revela cómo se siente ahora que está casado con Andrea Valdiri

Felipe Saruma y Andrea Valdiri le dieron a todos los colombianos una de las bodas más mediáticas y ricas de redes sociales, por no decir la más. La relación de los dos famosos estuvo en la boca de todo el mundo desde hace tiempo, pues a pesar de no confirmar nada, varios decían que nada bueno podía salir de allí teniendo en cuenta que Felipe era mucho menor que ella, además ella ya era una mujer con un recorrido importante en la vida, ya que tiene dos niñas.

A pesar de todos los comentarios, los dos creadores de contenido parecían estar muy seguros de lo suyo, además de contar con el apoyo con la familia de cada uno, quienes los acogieron como hijos propios, sobre todo por parte de los padres de Saruma, quienes le cogieron tanto cariño a la familia que afirman que las hijas de la barranquillera son como sus propias nietas.

A pesar de que todo transcurrió con normalidad, un pequeño incidente casi acaba con sus vidas, pues varios hombres que quería robarlos impactaron la camioneta en la que iba, pasándole uno de los disparos por la pierna de ‘La Valdiri’. Afortunadamente no pasó el tema a mayores, pero fue motivo de un gran susto para la pareja. Varios aseguraron que ninguno de los estaba tranquilo con lo que estaba pasando, pero lo cierto es que están mejor que nunca o eso fue lo que dejó saber Saruma en plena entrevista:

“En este punto de mi vida, me siento completo, siento que tengo una familia hermosa, siento que tengo una mujer espectacular al lado que cumple con todo y más de lo que yo me merezco, una mujer espectacular, dos niñas preciosas. Estoy viviendo de lo que soñé. La vida, Dios y mi trabajo me permite hacer lo que amo. Estoy agradecido con la vida porque me permite hacer lo que amo y al rededor de gente que amo” afirmó Saruma, lo que derritió el corazón de más de uno.