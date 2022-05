¿En qué terminó la pelea de Pipe Bueno y Alzate?

Todos los seguidores quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta que Pipe Bueno y Alzate se estaban tirando vainazos entre ellos, teniendo en cuenta que siempre habían tenido una buena relación amistosa, compartiendo hasta canciones, pero al parecer, todo buen encuentro, se acabó.

Desde hace algunos años, la idea de que los cantantes se tiren entre ellos se acabó, de hecho, actualmente los cantantes del mismo género se apoyan hasta el punto de constantemente hacer colaboraciones. En varias oportunidades se vio a Pipe Bueno al lado de Azate, que es considerado uno de los líderes del género por toda su trayectoria y talento.

No es de extrañar que los dos cantantes tengan negocios externos, pues normalmente ninguna de las personalidades se queda solamente con su talento o en la industria del entretenimiento, como hemos visto, Pipe Bueno ya tiene más ingresos como el mismo restaurante ‘Rancho MX’. Cuando salió el primer video de Pipe asegurando que era pura mentira que entre colegas se ayudaban, le dejó saber a Alzate que solo esperaba que le devolviera la plata y le diera la cara, a lo que Alzate contestó que muchas veces trato de contactarlo, llamándolo aprovechado y oportunista porque solo estaba tratando de manchar su nombre.

Los videos cada vez se hicieron más intensos y subidos de tono, dejando ver que las cosas no se estaba solucionando de la mejor forma, y que al parecer tanto Pipe Bueno como Alzate habían perdido plata en tal negocio nombrado. Luego de varios comentarios parte de los usuarios en redes sociales, los dos cantante decidieron hacer un live para aclarar la situación al frente de todo el mundo.

Alzate se conectó y Pipe Bueno le dijo “Usted me tiene que pagar a mi, la plata que usted me debe a mi, con todo el chorro que me he tomado, con todas las borracheras que me he pegado, con la canción que grabamos juntos, con las llamadas prendido y ¿sabes porque te llamaba? porque estaba muy feliz por la canción que habíamos grabado juntos muy buena que tiene un titulo espectacular y esa canción como se llama perro” a lo que respondió Alzate “‘El Problema’ y toda la discusión fue al rededor de la letra de la canción”

A pesar de que a algunos les causó gracia, otros afirmaron que parecían dos payasos y que a Pipe Bueno se le estaba pegando lo de Luisa Fernanda W “Ni lowe león se atrevió a tanto” “Tan viejos y ridículos”