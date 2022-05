Epa Colombia reveló que encontró una conversación de Diana Celis con otra mujer cuando eran novias

Epa Colombia no solo se ha vuelto polémica por todos los problemas legales que ha tenido, sino que su vida personal también es parte del interés de todo el mundo, teniendo en cuenta que sorprendió a todos los seguidores cuando confirmó su separación con la futbolista Diana Celis, luego de varios años de estar juntas y apoyarla incluso en los momentos más difíciles de su vida.

A pesar de los momentos que pasaron, no fueron suficientes para que el amor por parte de ambas se acabara, sobre todo por parte de Epa Colombia, a quien rápidamente la vimos al lado de su mejor amiga en una relación seria y romántica, lo que la dejó muy mal parada ya que todo el mundo afirmó que fue ella quien cambió a la futbolista por una persona que no estaba a su nivel.

Varios rumores salieron sobre que Epa Colombia estaba manteniendo a Karol y su mamá, además de decir que ya la empresaria no trabajaba por estar viajando y gastándose la plata en ella, lo que no le gustó mucho a varios de sus seguidores y lo que generó un odio general hacia Karol.

Ahora a través de las historias, Epa Colombia reveló algunos detalles desconocidos por muchos e la relación que tuvo con Diana, afirmando que hace año y medio, cuando ella estaba grabando un contenido, le pidió el celular a Diana y en ese momento le llegó un mensaje:

“Esa mujer no me quería. Una cosa es hacerse la víctima la buena gente. Hace un año y medio INVIMA me quitó más de 500 millones, mi plante estaba en 800 me quedó como 300 millones a mi casi me da un paro, yo me querría morir, yo te lo quería contar, entonces yo quería tomar fotos y videos entonces mi celular se apagó. Le dije ‘Diana préstame tu celular amor’. Ella me lo pasó el celular y apareció el mensaje de la chica ‘la pasé muy bien esta mañana, Dios te bendiga’ uy amiga yo me quería morir, perdí mi plante, me sentí engañada. Me dijo ‘pero no hicimos nada, tu no me hablabas, tu no me cuidabas’ pues es que me la pasaba trabajando”.

Por el momento Diana no se ha pronunciado.