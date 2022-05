Esto hace el elenco de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ en sus momentos libres

Nada mejor que un excelente equipo de trabajo y al menos el del nuevo éxito dramático colombiano de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’, remake de la versión de Fernando Gaitán del 2006, saben cómo serlo.

Y es que, en las redes sociales de los protagonistas y parte del elenco, han mostrado como es que se la pasan bailando en los momentos libres, quizá para liberar la tensión de los guiones y de las largas jornadas de grabación.

Uno de los más populares es en el que todos se sumaron al ‘Drop Challenge’, un trend viral de TikTok, el cual tiene su origen con el tema tema ‘Partition’ de Beyoncé que en las redes sigue siendo el centro de atención.

Este desafío viral, que fue promovido por la comediante Atsuko Okatsuka mientras en un paseo con su abuela miraba fija y seriamente el cámara justo cuando descendía en cuclillas al ritmo de la canción, es el emulado por el reparto.

En el video Carmen Villalobos junto a su compañero protagonista en la trama Sebastián Martínez, la actriz Lorna Cepeda, Fabián Ríos, Julio Sánchez Coccaro, Alejandra Ávila, Julián Arango y Marcela Benjumea se deslizan hacia abajo al ritmo de “Give me some See me up in the club with fifty-eleven girls, posted in the back, diamond fangs in my grill”, dando como resultado un clip divertidísimo.

Pero a ello también se suma otro de Carmen Villalobos, junto a Lorna Cepeda y Alejandra Ávila dándole la bienvenida al anhelado viernes en un coordinado baile que causó sensación tras su publicación días atrás.

Y otro junto a Sebastián Martínez bailando el tema ‘Ba Ba Ben (Wine & Bn pt.2)’ de DJ CHEEEM, en el que el actor escribió que “si supieran lo tieso que estaba en las tomas anteriores”, pero en el que le fue muy bien.