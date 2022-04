“Usted es un gamín”: Tatán Mejía le reclama fuertemente a Maleja Restrepo

Tatán Mejía es uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity en su temporada 2022, quien con múltiples preparaciones y curiosos emplatados ha logrado hacerse con el corazón de los televidentes que fielmente siguen todo lo que sucede en ‘la cocina más importante del mundo’.

No obstante, el cariño que se ha ganado el motociclista data desde mucho antes ya que en compañía de su pareja, Maleja Restrepo, han hecho grandes videos de contenido digital con los que han divertido a sus miles de seguidores, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de todo el mundo del entretenimiento en Colombia.

Recientemente, fue la presentadora quien compartió por medio de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 4,1 millones de seguidores, un video donde su pareja le recrimina, muy molesto, mientras limpia el timón de su carro.

“Usted es un gamín, que se suena con el timón del carro y no contra algo diferente”, dijo Mejía estando bastante molesto al ver la situación.

Inmediatamente fue su esposa quien tuvo que intervenir para contar qué fue lo que sucedió, lo cual comentó de manera muy jocosa como si el reclamo se tratara solo de una broma.

“Esta es una historia no apta para sensibles”, comentó Restrepo. “Sebas se subió a mi carro y preguntó que porqué estaba lleno de café, y yo le dije ‘no es café son mocos’ jajaja”, agregó.

En el video se puede ver que la pareja iba también con sus dos hijas y fue allí donde nuevamente se pudo ver la molestia por parte del deportista quien aseguró que eso es de mala educación.