La razón por la que Amparo Grisales rompió en llanto en Desafío The Box

Desafío The Box ha llenado la pantallas colombianas de sorpresas, situaciones tensas y momentos emotivos. Y precisamente esto último quedó evidenciado durante la participación de Amparo Grisales quien no pudo contener su llanto mientras conocía las historias del equipo Gamma.

Y es que la famosa actriz apareció durante el programa de telerrealidad para acompañar al equipo en el Club House mientras le daba una charla motivacional al grupo de participantes, animándolos a continuar con el desafío a pesar de las adversidades. El grupo también se mostró muy alegre de compartir con una mujer que muchos de ellos han admirado por su destacado trabajo en los medios.

Puede leer: “Mamasita”, le dicen a Amparo Grisales por este video

Pero las lágrimas comenzaron a aflorar una vez que Grisales iba conociendo diversas historias dramáticas del equipo, entre ellas el noble acto de una de las participantes, quien reveló en un emotivo momento que su vida estuvo llena de obstáculos y que hizo un sacrificio significativo durante su paso por el programa.

Y es que la atlética María Alejandra Sánchez, quien se ha mostrado como una ágil e inteligente contendiente de esta edición del programa, se cortó su cabello, algo de lo que se sentía muy orgullosa, para donarlo a su hermana quien sufre de cáncer. Esto hizo que la diva colombiana se acercara a la participante a darle un abrazo mientras rompía en llanto por la emotiva historia.

Lea también: Amparo Grisales fue cantante, pero su carrera habría sido un “fracaso”

María Alejandra Sánchez y el problema con su trabajo

A pesar que para muchas chicas no resulta tan complicado cortarse el cabello para conseguir un nuevo look, en el caso de la participante sí representó un desafío, más que nada debido a su trabajo.

Esto se debe a que en anteriores ocasiones María Alejandra Sánchez ha dejado ver entre líneas que antes de entrar en el programa generaba “contenido para plataformas de entretenimiento adulto” y que sus “fans” no verían con buenos ojos este cambio.

“Mis fans me siguen porque les gusta como soy; tengo unos fans que me siguen por mis características, como mi cuerpo, mi cabello, mi forma de ser y cómo actúo frente a las cámaras. Entonces, yo no me puedo calvear”, confesó.