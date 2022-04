“No me he puesto hilos en la cola”: Dani Duke habla sobre las cirugías que se ha hecho

Dani Duke se ha dado a conocer por ser una de las influenciadoras más comentadas en Colombia gracias a sus contenidos digitales de belleza, su relación con el también creador de contenido ‘La Liendra’ e incluso, llegó a ser tendencia hace un par de semanas gracias a un video íntimo que se filtró por medio de las redes sociales.

Recientemente, Duke utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram donde uno de los curiosos decidió preguntarle por las cirugías a las que ha sido sometida y además, por cómo es la percepción que tiene de su pareja, intelectualmente hablando.

“Tienes hilos en la cola para levantarla”, fue el comentario que recibió la celebridad de las redes sociales. A lo que respondió:

“No me he puesto hilos en la cola, una vez me puse hilos para perfilar el rostro y se soltaron como a la semana, no me gustó el producto en sí, en la nalga yo tengo es grasa”.

Cabe resaltar que Dani se realizó un procedimiento de lipotransferencia hace tan solo unos meses. Este consiste en trasladar grasa del área abdominal hacia los glúteos para que estos últimos puedan tener un mayor volumen.

“Primero me hice una lipo y estuve juiciosa haciendo ejercicio y comiendo bien. Obviamente con la lipo rebajé un montón pero el ejercicio y la buena alimentación también actúan”, agregó.

Así mismo, hubo una persona que le preguntó sobre cómo era su relación con ‘La Liendra’, cuestionando si él si le aporta intelectualmente o no.

“‘La Liendra’ cómo te enriquece intelectualmente?”, le preguntó el internauta.

Inmediatamente Duke contestó que es una de las personas más inteligentes que ha conocido y que efectivamente le aporta mucho en su día a día.

“Mauricio es una de las personas más inteligentes y creativas que yo conozco, ustedes solo conocen como un 10% de una faceta de él, pero hablar con él realmente es un placer gigante”, aseguró.