Se burlaron de la cola de ‘Tatan Mejía’, en su propia cara

El reto más gracioso tanto para los televidentes como para los concursantes, pues era tan complicado que al final terminaron gozando la noche, sin embargo, el resultado no fue muy bueno que digamos, pues de todos lo platos que se presentaron, solamente Estiwar y Aco se salvaron y encontraron un comodín para la próxima competencia, de resto, afirmaron que todos debían tener delantal negro.

Pero como dicen por ahí, las risas no faltaron, ya que mientras iban presentando los platos, comentarios iban y venían, entre esos, al presentar el plato ‘Tatán Mejía’ y Chicho, quienes se arriesgaron con un pollo puesto al revés, la explicación que dio Mejía hablaba de una nalga para arriba, afirmando que para él la parte huesuda era dicha una nalga, añadiendo que el ya no medía por metros, sino por nalgas y dicho comentario fue tomado con tanta gracia que el mismo jurado le respondió que no todos las nalgas se veían de esa forma tan huesuda.

Por supuesto sus compañeros no perdonaron nada y empezaron a burlarse de él, afirmando que que si eso le parecía una cola, no querían entonces mucho más, especialmente Isabella que en medio de risas dijo que veía bastante mal a ‘Tatan’ con esa referencia.

En redes sociales también se hicieron bastante meses sobre el momento “Carpertier haciéndole el chiste a ‘Tatan’ de la nalga y Aida : No ese también está llevado”. Pero las cosas no terminan ahí, de hecho Maleja hablo del tema en sus historias, pidiéndole a ‘Tatan’ que midiera su amor a nalgas, pero el se limitó a responder que de donde estaban hasta la puerta, la nalga de Maleja estaba más cerca que la de él.

Estos comentarios son tomados con mucha gracia, de hecho, los dos se han destacado por tener una personalidad bastante alegre con la, entre ellos mismo, se toman del pelo.