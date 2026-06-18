La dura historia de Gustavo Puerta: una bala perdida marcó su infancia y hoy brilla con Colombia

La vida de Gustavo Puerta parece de esas historias que uno ve en una película deportiva y dice: “no, esto está muy armado”. Pero no. El volante colombiano, que ahora vive uno de los momentos más grandes de su carrera con la Selección Colombia en el Mundial 2026, carga con un relato de superación que empezó mucho antes de ponerse la camiseta amarilla.

De acuerdo con un perfil de contexto que circula sobre su historia de vida, Puerta habría sufrido un duro incidente cuando era niño: una bala perdida habría impactado una de sus piernas. El episodio se ha convertido en uno de los capítulos más llamativos alrededor del camino del mediocampista nacido en La Victoria, Valle del Cauca.

Y es que, más allá del dato que generó conversación, lo cierto es que Puerta terminó construyendo una carrera que hoy lo tiene en el lugar que muchos futbolistas sueñan desde pequeños: jugando un Mundial con la Selección Colombia.

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¿En qué equipos jugó Gustavo Puerta?

Gustavo Adolfo Puerta Molano nació en 2003 y, con el paso de los años, empezó a abrirse espacio como mediocampista. Su carrera tomó fuerza en el fútbol colombiano y luego dio el salto internacional, primero con su llegada al Bayer Leverkusen, uno de los clubes importantes de Alemania, y posteriormente con pasos por el fútbol inglés y español.

Actualmente, Puerta pertenece al Racing de Santander, club que lo fichó procedente del Bayer Leverkusen. AS España informó que el equipo cántabro incorporó al colombiano con contrato hasta el 30 de junio de 2029, luego de su paso cedido por el Hull City de Inglaterra.

Ese recorrido no fue de un día para otro. Puerta pasó de ser una promesa del fútbol colombiano a convertirse en un jugador con roce europeo, experiencia en selecciones juveniles y una proyección que lo terminó llevando al equipo de mayores. Su nombre empezó a sonar con más fuerza tras el proceso Sub-20 y, después, Néstor Lorenzo le abrió la puerta en la Selección absoluta.

Gustavo Puerta - Colombia vs Nueva Zelanda (FCF)

Su debut mundialista con Colombia

El momento grande llegó en el Mundial 2026. Colombia venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia. En ese partido, Puerta apareció como una de las novedades en el mediocampo colombiano, en una noche que también tuvo goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

El País también destacó que Colombia volvió al Mundial con una victoria importante y que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró solidez en su estreno, con Luis Díaz como una de las grandes figuras de la jornada.

Para Puerta, ese partido no fue cualquier cosa. Fue la confirmación de que su carrera sigue en ascenso y de que ya no es solo una promesa de futuro, sino un futbolista capaz de competir en el escenario más visto del planeta.

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El relato de la bala perdida en su infancia vuelve a poner sobre la mesa una idea que suele repetirse en el fútbol colombiano: detrás de cada jugador que llega a la élite hay una historia llena de tropiezos, rechazos, sacrificios y momentos difíciles. En el caso de Puerta, ese episodio debe contarse con cuidado mientras no exista una confirmación directa, pero también ayuda a entender por qué su camino genera tanta atención.

Hoy, Gustavo Puerta pasó de ser aquel niño que, según el relato difundido sobre su vida, sufrió un accidente con una bala perdida, a convertirse en mundialista con Colombia. Y eso, más que un simple dato curioso, es una historia que conecta con la gente: la de un jugador que tuvo que remar bastante para llegar a donde está.