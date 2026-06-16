Falcao reveló la fórmula que la Selección Colombia debe seguir en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 está por terminar y una de las voces más autorizadas del fútbol colombiano entregó su visión sobre el camino que debe recorrer la Tricolor en la cita orbital.

Se trata de Radamel Falcao García, quien participó en el programa La Casa del Kun de ESPN, espacio conducido por Sergio Agüero y en el que compartió conversación con figuras como Carlos Tévez, Óscar Ruggeri, Marcelo Gallardo y Sebastián Vignolo.

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Durante el debate, surgió la pregunta sobre hasta dónde debería llegar Colombia en el torneo. Mientras algunos consideraban que superar la fase de grupos ya sería un resultado aceptable, el histórico goleador colombiano mostró una postura mucho más ambiciosa.

El mensaje de Falcao para la Selección Colombia

Para el ‘Tigre’, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no debe arrancar la competencia pensando en una ronda específica o en una meta determinada. Por el contrario, considera que la clave está en enfocarse únicamente en el siguiente compromiso y construir el camino paso a paso.

Falcao señaló que cuando un equipo se concentra en el presente y no se obsesiona con una instancia final, aumenta sus posibilidades de competir al máximo nivel y llegar lejos en el campeonato.

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La reflexión del delantero toma como referencia lo conseguido por Colombia en Brasil 2014, cuando la selección alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo y estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores del planeta.

¿Puede Colombia superar su mejor actuación histórica?

Aunque evitó fijar una obligación para el grupo, Falcao sí dejó claro que ve condiciones para que esta generación aspire a algo grande. El exdelantero de River Plate, Atlético de Madrid y Porto considera que la mentalidad será un factor determinante para intentar romper la barrera histórica de los cuartos de final.

Con una base consolidada, figuras experimentadas y un proyecto que ha mostrado solidez bajo el mando de Lorenzo, la ilusión de alcanzar unas semifinales mundialistas vuelve a instalarse entre los aficionados colombianos.

Debut ante Uzbekistán

La Selección Colombia iniciará su participación en el Mundial este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en un encuentro programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana).

La Tricolor integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, una zona en la que buscará asegurar uno de los puestos de clasificación y, de ser posible, terminar en la primera posición para evitar cruces más complejos en las rondas eliminatorias.