La pinta mundialista tiene sello colombiano: el fanwear salta del estadio a la moda urbana

Antes, la camiseta de fútbol era casi que un uniforme sagrado para sufrir 90 minutos, celebrar un gol en el minuto 93 o salir emberracado después de una derrota que dañaba el domingo. Pero ahora la historia cambió: esa misma prenda ya no se queda únicamente en la tribuna, sino que se metió en la calle, en los planes casuales, en los videos de redes sociales y hasta en los clósets de quienes no necesariamente se saben la titular de memoria.

La conversación no es menor en un 2026 atravesado por el Mundial de fútbol, que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos, con calendario oficial publicado por FIFA para el torneo que arrancó el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio. En ese contexto, la camiseta dejó de ser solo una prenda deportiva para convertirse en una pieza de identidad, moda y consumo emocional.

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Ahí es donde aparece el fanwear, esa categoría que agrupa camisetas, chaquetas, buzos y otras prendas pensadas para que los aficionados expresen su cercanía con equipos, selecciones o deportistas. En palabras más castizas: ropa para ponerse la pasión encima, pero sin parecer que uno acaba de salir de jugar un cinco contra cinco.

La moda también se puso la ‘10′ con las camisetas del Mundial

La mezcla entre fútbol y moda urbana no nació ayer, pero este año agarró más fuerza. Medios especializados en moda han registrado cómo las camisetas de fútbol, las colaboraciones entre marcas deportivas y diseñadores, y la estética conocida como blokecore se han metido en la conversación global del estilo.

Es decir, la pelota rueda en el estadio, pero también en las vitrinas, en Instagram y en la pinta del fin de semana. La camiseta ya combina con jean, tenis, chaquetas, faldas, cargos o lo que la creatividad permita. Y como suele pasar con estas tendencias, lo que antes era visto como “me puse la camiseta porque juega mi equipo” ahora puede ser leído como una declaración de estilo.

En Colombia, Lafayette juega ese partido desde otro lado: el de las telas. La compañía textil, con más de 80 años de trayectoria, viene fortaleciendo sus desarrollos para camisetas de fútbol, ropa deportiva y fanwear, con bases textiles enfocadas en respirabilidad, ligereza, elasticidad, secado rápido, control de humedad, textura, durabilidad y posibilidades de diseño.

Carolina Lezaca, directora de Mercadeo B2Brands de Lafayette, explicó que el Mundial es una de las tendencias más importantes de este 2026 y que, como proveedores de telas para la industria y las marcas deportivas, los equipos de fútbol se convierten en grandes aliados.

“El mundial es una de las tendencias más importantes en este 2026, y nosotros, como proveedores de telas para la industria y las marcas deportivas, vemos en los equipos de futbol nuestros grandes aliados. Por eso les ofrecemos textiles que tengan inteligencia y tecnología, dentro de ellas el secado rápido; la cual no solo está en beneficio de los deportistas de alto rendimiento, sino también para los fans”, aseguró Lezaca.

La camiseta ya no es solo para sudarla

Uno de los puntos más llamativos de esta tendencia es que la tecnología textil no está pensada únicamente para quienes corren detrás del balón. También le apunta al hincha que se pone la camiseta para ir al estadio, ver el partido con amigos, salir a la calle o simplemente armar una pinta casual con guiño futbolero.

Las nuevas exigencias del mercado pasan por prendas capaces de gestionar la humedad, facilitar la ventilación, ser livianas, cómodas y resistentes. En otras palabras, que no se sientan como una bolsa plástica cuando el sol pega duro o cuando la emoción del partido pone a sudar hasta al más tranquilo.

“También vemos importante involucrarnos en lo relacionado con las tendencias de la moda, ya que, más allá de una prenda deportiva, la camiseta de futbol se ha convertido en una prenda que acompaña la moda urbana y casual”, agregó Lezaca.

Lafayette ha desarrollado bases textiles utilizadas en camisetas de fútbol para equipos como Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, además de proyectos para clubes en México, Ecuador y Haití. Según la compañía, también proporciona soluciones textiles al confeccionista que fabrica camisetas tipo fanwear de Atlético Nacional y participa en la camiseta Offcorss Colombia, una propuesta conectada con la temporada futbolera y el interés de las familias por vivir esta conversación desde la moda.

El diseño también está cambiando. De acuerdo con Lafayette, las camisetas actuales se están moviendo hacia una estética más limpia, técnica y versátil: bloques de color, geometrías controladas, tonos identitarios reinterpretados, acabados premium y superficies con textura.

Ahí aparecen recursos como jacquards, relieves discretos, sublimación, acabados tono a tono y técnicas que permiten que la tela tenga profundidad visual sin depender únicamente de estampados llamativos. Dicho de otra forma: ya no se trata solo de poner un escudo y un patrocinador, sino de lograr que la prenda tenga diseño, caída, textura y comodidad.

Y aunque para muchos hinchas lo más importante seguirá siendo que la camiseta tenga los colores correctos y no “sale” al equipo, lo cierto es que la industria está leyendo una nueva forma de consumo: la camiseta como recuerdo, como moda, como identidad y como prenda para usar más allá del día del partido.

Así que, en este año mundialista, el fútbol tiene varios torneos abiertos. Uno se juega con goles, VAR y sufrimiento. Otro se juega en la calle, entre telas inteligentes, moda urbana y fanáticos que ahora no solo quieren alentar: también quieren verse bien mientras lo hacen.

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