“Les daría rejo limpio”, Iván Mejía estalló contra la FIFA por las pausas de hidratación

Las polémicas pausas de hidratación implementadas durante el Mundial de 2026 siguen generando debate entre aficionados, jugadores y analistas. Ahora, quien se sumó a las críticas fue el reconocido periodista colombiano Iván Mejía Álvarez, que lanzó una dura acusación contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino.

A través de sus redes sociales, Mejía reaccionó con contundencia a las interrupciones de tres minutos que se realizan en varios partidos del torneo, pausas que han sido cuestionadas por coincidir con espacios destinados a publicidad en las transmisiones televisivas.

“Si Cristo viniera hoy encerraría a los sinvergüenzas mercaderes de la FIFA a rejo limpio. 48 equipos, hidratación, alianza inmoral con Trump. Son impresentables, de Infantino para abajo”, escribió el comunicador.

Sus palabras se producen en medio de una creciente controversia por el formato del campeonato y por las pausas que se han vuelto habituales en los encuentros disputados en ciudades con altas temperaturas. Aunque la FIFA ha defendido la medida argumentando razones de salud y bienestar para los futbolistas, numerosos aficionados consideran que también responde a intereses comerciales.

Un debate que crece en el Mundial

La discusión tomó fuerza después de que hasta jugadores como el defensor neerlandés Virgil van Dijk expresaran opiniones sobre estas interrupciones, él señaló que no le gusta que estas pausas se llenen de comerciales.

En redes sociales, la publicación de Mejía generó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios respaldaron sus críticas hacia la organización del Mundial y el creciente peso de los intereses comerciales, otros defendieron las medidas adoptadas por la inclusión de más equipos.

Las críticas a la ampliación del torneo

En su mensaje, el periodista también cuestionó la expansión del Mundial a 48 selecciones, una de las principales apuestas impulsadas por la FIFA en esta edición.

Por ahora, las pausas de hidratación seguirán siendo parte del campeonato y todo indica que la discusión continuará mientras avance el certamen. Lo cierto es que la explosiva reacción de Iván Mejía volvió a poner sobre la mesa un tema que tiene divididos a hinchas, futbolistas y analistas en pleno Mundial de 2026.