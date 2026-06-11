¿Por qué no se quitó los lentes? El misterioso look de Shakira que desató teorías en su show del Mundial

Shakira y su gran show en la capital mexicana en la primera inauguración del Mundial 2026. Faltan dos inauguraciones más. AP

La inauguración del Mundial 2026 dejó momentos inolvidables para los aficionados al futbol y la música.

Sin embargo, más allá del espectáculo y las actuaciones de talla internacional, hubo un detalle que acaparó la conversación en redes sociales: los lentes oscuros que Shakira utilizó durante toda su presentación.

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Una inauguración llena de estrellas, pero Shakira se robó la atención

La ceremonia de apertura del Mundial reunió a grandes figuras de la música latina. El escenario vibró con las presentaciones de Maná, Dany Ocean, Los Ángeles Azules, J Balvin, Belinda y Shakira, quienes pusieron a cantar a miles de aficionados dentro y fuera del estadio.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de la cantante colombiana, quien interpretó su icónico tema “Dai Dai”, provocando una auténtica euforia entre los asistentes.

Su energía, carisma y presencia escénica fueron celebradas por el público, pero hubo un elemento de su imagen que llamó poderosamente la atención.

A diferencia de otras presentaciones, Shakira apareció con unos lentes oscuros que mantuvo durante todo el espectáculo.

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Las cámaras captaron cada movimiento de la artista, pero las gafas impidieron ver con claridad su mirada y parte de sus expresiones faciales.

Bastaron unos minutos para que las redes sociales se inundaran de comentarios, memes y teorías sobre la razón detrás de esta decisión.

La teoría médica que apunta a un procedimiento estético

Una de las hipótesis más comentadas entre internautas y seguidores del mundo del espectáculo señala que la barranquillera podría haberse sometido recientemente a algún procedimiento estético.

Según esta teoría, Shakira habría recibido un tratamiento facial como aplicaciones de bótox, láser dermatológico o incluso algún retoque en la zona de los ojos.

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Los usuarios aseguran que este tipo de procedimientos pueden generar inflamación temporal, enrojecimiento o pequeños hematomas que serían visibles ante las cámaras de alta definición utilizadas en un evento de la magnitud del Mundial.

Para muchos, los lentes oscuros habrían funcionado como una medida de protección mientras completa su recuperación.

Entre problemas de salud y una teoría que parece sacada de una película

Otra explicación que ha ganado fuerza entre sus seguidores es mucho más sencilla.

Algunos consideran que Shakira pudo haber sufrido una conjuntivitis, una alergia ocular o incluso un orzuelo derivado del cansancio, las largas jornadas de ensayo o el uso constante de maquillaje.

Los fans que apoyan esta teoría aseguran que cancelar una presentación en un evento como la apertura del Mundial era prácticamente imposible, por lo que el equipo de producción habría optado por permitirle utilizar lentes oscuros para ocultar cualquier molestia visible.

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Según algunos usuarios, ciertos movimientos, expresiones e incluso rasgos faciales no parecían coincidir completamente con los de la artista.

Esto llevó a que muchos señalaran a Shakibecca, nombre artístico de Rebecca Maiellano, la doble internacional más famosa de Shakira.

La imitadora es conocida por reproducir con gran precisión la voz, apariencia y movimientos de la cantante colombiana, por lo que algunos usuarios llegaron a especular, sin pruebas, que ella habría participado en la presentación.