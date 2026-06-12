La Sele ya tiene vallenato: Luifer Cuello, Diego Daza, Alex Manga y Orlando Liñán le cantan a la ‘tricolor’

La Selección Colombia no solo está despertando ilusión por lo que pueda hacer dentro de la cancha, también porque varios artistas del país decidieron ponerle música al sentimiento tricolor. Como quien dice, la previa mundialista ya no se vive únicamente con camiseta, bandera y nervios: ahora también tiene vallenato, urbano y música popular.

El nuevo aporte a esa banda sonora es “Mi Sele”, canción de Luifer Cuello que reúne a varias voces reconocidas del vallenato para rendirle homenaje a la Selección Colombia. El tema cuenta con la participación de Diego Daza, Alex Manga y Orlando Liñán, además del acordeonero Manuel Julián, en una mezcla de cumbia y vallenato pensada para exaltar el amor por la camiseta. De acuerdo con reportes sobre el lanzamiento, el sencillo fue presentado como una colaboración vallenata dedicada a la Tricolor rumbo al Mundial 2026.

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Y como si faltara alguien para ponerle emoción de gol al asunto, la canción también incluye la participación especial de Javier Fernández, “El Cantante del Gol”, una de esas voces que los colombianos asocian de inmediato con celebraciones, sufrimiento y gritos frente al televisor.

La Selección Colombia sigue inspirando canciones

El lanzamiento de “Mi Sele” llega en medio de una tendencia que ya venía tomando fuerza: artistas de distintos géneros han querido cantarle a la Selección Colombia y convertir la ilusión futbolera en canción.

Uno de los casos más recordados de los últimos meses fue “El ritmo que nos une”, de Ryan Castro y SOG, que se convirtió en una de las canciones más asociadas a la Tricolor durante la Copa América 2024. Ese tema tuvo un ingrediente especial: contó con la participación de jugadores como Luis Díaz y Juan Fernando Quintero, además de apariciones de otros futbolistas en el video.

A esa lista también se suma la música popular, género que no se quiso quedar por fuera del ambiente mundialista. Varios artistas han participado en canciones dedicadas a la Selección, como “Te quiero ver campeón”, una propuesta que conecta con ese público que vive los partidos entre despecho, fiesta, esperanza y una que otra promesa de “si ganamos, no tomo más”, aunque todos sabemos cómo termina eso.

Lo cierto es que “Mi Sele” llega a reforzar una idea que se siente cada vez más clara: la Selección Colombia ya tiene una banda sonora hecha desde distintos rincones musicales del país. El vallenato pone el acordeón, el urbano pone el coro pegajoso y la música popular pone ese sentimiento de cantina que, curiosamente, también combina perfecto con sufrir un partido hasta el último minuto.

Al final, más allá de cuál canción termine sonando más en previas, estadios o reuniones familiares, todas tienen algo en común: nacen del mismo deseo de ver a Colombia compitiendo en grande y de acompañar con música esa ilusión que, cada vez que juega la Sele, vuelve a unir al país frente a una pantalla.

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