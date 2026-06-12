Boca Juniors iría por un defensor colombiano que estuvo preseleccionado por Néstor Lorenzo

Boca Juniors empezó a moverse en el mercado de fichajes y uno de los nombres que apareció en carpeta genera bastante interés para el fútbol colombiano. Se trata de Jhohan Romaña, defensor antioqueño que actualmente juega en San Lorenzo de Argentina y que, según la información más reciente, ya habría despertado el interés formal del equipo ‘Xeneize’.

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De acuerdo con el periodista Julián Capera, Boca Juniors abrió negociaciones por el central colombiano y estaría dispuesto a ofertar 3 millones de dólares a San Lorenzo por el 100% de sus derechos económicos. Además, el comunicador señaló que el contrato de Romaña con el ‘Ciclón’ va hasta diciembre de 2026.

Por ahora, la operación debe manejarse como información de mercado en desarrollo, teniendo en cuenta que ni Boca Juniors ni San Lorenzo han anunciado oficialmente un acuerdo cerrado por el defensor colombiano.

Boca Juniors habría puesto sus ojos en Jhohan Romaña

Contra todo pronóstico, el mercado argentino podría mover a un colombiano entre dos de sus clubes más importantes. Romaña, que se ha consolidado como una pieza reconocida en la defensa de San Lorenzo, entraría en los planes de Boca para reforzar una zona en la que el equipo siempre busca jerarquía, presencia física y experiencia en competencias exigentes.

La posible oferta no es menor. Según Capera, Boca pondría sobre la mesa 3 millones de dólares, una cifra importante dentro del contexto del fútbol sudamericano, especialmente por un defensor que ya tiene recorrido internacional y que todavía cuenta con contrato vigente.

Eso sí, el hecho de que exista una negociación abierta no significa que el fichaje esté cerrado. En este tipo de operaciones pueden aparecer varios puntos por resolver, desde la forma de pago hasta la decisión final de San Lorenzo, que tendría en sus manos los derechos económicos del futbolista.

El recorrido de Jhohan Romaña antes de San Lorenzo

Romaña no llegó al fútbol argentino de la nada. El defensor colombiano tuvo pasos por Independiente Medellín, Guaraní de Paraguay, Austin FC de la MLS y Olimpia, antes de aterrizar en San Lorenzo. De hecho, Austin FC anunció oficialmente en enero de 2024 que había alcanzado un acuerdo con San Lorenzo para transferir al defensor colombiano. El club estadounidense también recordó que Romaña disputó 35 partidos con Austin entre las temporadas 2021 y 2022, y que en 2023 estuvo cedido en Olimpia de Paraguay.

Ese recorrido le ha permitido ganar experiencia en diferentes contextos competitivos, algo que podría explicar el interés de Boca Juniors. No es lo mismo buscar un defensor para completar nómina que apuntar a un jugador que ya conoce el fútbol argentino y que no necesitaría un proceso largo de adaptación al país.

San Lorenzo tendría la última palabra

Por ahora, todo dependerá del avance de las conversaciones entre los clubes. Boca habría dado el primer paso, pero San Lorenzo deberá definir si acepta negociar al colombiano por la cifra mencionada o si busca mejorar las condiciones de una eventual venta.

Para Romaña, un salto a Boca Juniors sería una oportunidad enorme en su carrera. Pasar al equipo ‘Xeneize’ no solo significaría cambiar de camiseta dentro del fútbol argentino, sino entrar a uno de los clubes con mayor presión, exposición y exigencia del continente.

Lo que faltaba. Mientras varios hinchas están pendientes de refuerzos de ataque o nombres más mediáticos, Boca podría terminar apostando por un defensor colombiano que ya tiene recorrido y que, en silencio, se metió en una negociación que promete dar bastante de qué hablar en Argentina y Colombia.