Japón quiere firmar su mejor participación en un Mundial

Potencia asiática consolidada, caracterizada por su disciplina táctica, velocidad y juego colectivo. En esta ocasión, fue la primera selección en clasificarse a la Copa Mundo desde las Eliminatorias. Confirmó su cupo el 20 de marzo de 2025.

Se clasificó como líder de su grupo (23) en la tercera ronda de Asia, zona en la que logró 7 victorias, 2 empates y una derrota, superando en la tabla a Australia (19), Arabia Saudita (13), Indonesia (12), China (9) y Bahrein (6).

Previamente, en la ronda 2, también se quedó con su grupo (18 puntos) al ganar todos sus partidos ante Corea del Norte (9), Siria (7) y Birmania (1).

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Historial en Mundiales: 7 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022)

Mejor participación: Octavos de final (2002, 2010, 2018, 2022)

Jugadores clave:

• Yuya Osako

• Takefusa Kubo

DT: Hajime Moriyasu (57 años/JPN) | formación habitual: -3-4-2-1

Rendimiento: 72 victorias – 13 empates – 18 derrotas

Como jugador destacó como centrocampista e incluso fue campeón asiático con la Selección de

Japón en 1992. Su carrera como entrenador inició con el Sanfrecce Hiroshima en donde ganó 3 títulos de J1 League y 3 de Supercopa de Japón, lo que lo llevó a las selecciones juveniles y luego a la absoluta de su país en el banquillo en donde está desde julio de 2018.

Fixture:

14/6: Países Bajos vs Japón | 3:00 p.m. | AT&T Stadium, Arlington, Texas

20/6: Túnez vs Japón | 11:00 p.m. | Estadio BBVA, Monterrey

25/6: Japón vs Suecia | 6:00 p.m. | AT&T Stadium, Arlington, Texas

Distancias:

Países Bajos vs Japón | Tokio / AT&T Stadium: 10.387 km aprox.

Japón vs Suecia | AT&T Stadium / Estadio BBVA: 844.34 km aprox.

Países Bajos vs Túnez | Estadio BBVA / AT&T Stadium: 844.34 km aprox.

Total entre sedes: 1.689 km aprox. | total desde su capital (Tokio): 12.076 km aprox.