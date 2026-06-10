Medellín sigue depurando la casa y se confirmó la salida de un jugador

Calvario en el DIM: Jugadores denuncian amenazas de muerte y desmienten amaño de partidos

Independiente Medellín comenzó a depurar su nómina de cara al segundo semestre de 2026 y en las últimas horas confirmó la salida del defensor José Ortiz, con el que llegó a un acuerdo para finalizar su contrato.

Así lo hizo saber el equipo antioqueño mediante un comunicado oficial en el que expresa que junto al nuevo cuerpo técnico están en la tarea de la conformación de un plantel profesional competitivo para el segundo semestre.

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Hay que recordar que tras la salida de Alejandro Restrepo, DIM nombró en el cargo a Luis Amaranto Perea, que asumirá tras el Mundial 2026 en el que hace las veces de asistente técnico de la Selección Colombia.

Comunicado Oficial: José Ortiz

“El Equipo del Pueblo informa que llegó a un acuerdo con el defensa central José Ortiz, para dar por terminado el vínculo contractual que lo unía a nuestra institución de manera anticipada.

Agradecemos su disposición con la institución y deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

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Continuamos trabajando junto al nuevo cuerpo técnico en la conformación de un plantel profesional competitivo para el segundo semestre de 2026, buscando proteger el legado y engrandecer la historia del Equipo del Pueblo.

Todas las novedades relacionadas con este proceso serán comunicadas oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.