Reviva los goles de la Selección Colombia en su partido amistoso contra Jordania

Foto Colombia vence a Jordania en su último amistoso: doblete de Arias y asistencia clave de James ilusionan al país.

La Selección Colombia cerró su ciclo de preparación rumbo al Mundial 2026 con una victoria llena de sensaciones positivas ante Jordania, en un amistoso disputado en el estadio SnapDragon de San Diego, Estados Unidos, donde el protagonista indiscutible fue Jhon Arias, autor de un doblete que encendió la ilusión de la afición.

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El atacante chocoano abrió el marcador al minuto 41 tras una jugada colectiva en la que James Rodríguez filtró un balón preciso que terminó en la definición del delantero. El tanto significó el 1-0 parcial y el inicio de una noche inspirada para el jugador, que volvió a demostrar su capacidad ofensiva en el equipo de Néstor Lorenzo.

Colombia vence a Jordania en su último amistoso: doblete de Arias y asistencia clave de James ilusionan al país

El segundo gol llegó al minuto 55, en una acción que reflejó la lectura táctica del equipo. Un centro milimétrico de Santiago Arias encontró a Jhon Arias en el área, donde, pese a la diferencia física con los defensores jordanos, logró imponerse y marcar de cabeza el 2-0 definitivo, desatando la celebración del público colombiano presente en el estadio.

“Gooooool de Colombia. Jhon Arias marcó de cabeza el segundo tanto del partido. Hasta el momento suma seis goles con el equipo nacional. Es su primer doblete”, se escuchó en la transmisión oficial del encuentro.

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Tras la anotación, el jugador celebró con serenidad, abrazando a sus compañeros y posteriormente arrodillándose en el campo en señal de agradecimiento.

Durante el partido, Colombia mostró dominio en varios tramos, aunque Jordania también generó peligro temprano. Apenas al minuto 4, el conjunto asiático estrelló un remate en el palo, dejando una advertencia sobre la intensidad del rival.

En el minuto 11, Jhon Arias ya había tenido una opción clara tras un pase de James Rodríguez, pero su remate fue bloqueado por un defensor y terminó en tiro de esquina. Sin embargo, el gol no tardaría en llegar.

El capitán James Rodríguez volvió a ser determinante, registrando una asistencia y participando activamente en la construcción ofensiva. Con este encuentro, el ’10’ alcanzó cifras históricas con la camiseta nacional, consolidando su rol como eje creativo del equipo.

También destacó Luis Díaz, quien fue ovacionado por los cerca de 30.000 aficionados presentes, en su mayoría colombianos. Aunque no marcó, dejó destellos de desequilibrio que ilusionan de cara al torneo.

Colombia alineó con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jéfferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez, una formación que refleja la base titular de cara al Mundial.

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Con este triunfo, la Selección Colombia cierra su preparación y ahora se enfoca en su debut ante Uzbekistán, con la expectativa de llegar en el mejor nivel posible a una Copa del Mundo donde las ilusiones están intactas.