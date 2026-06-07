“Petro deje en paz a James Rodríguez”: Vicky Dávila reaccionó al mensaje del presidente

Vicky Dávila, precandidata por firmas a la presidencia, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto: tomada de Facebook Vicky Dávila y Presidencia)

Vicky Dávila dice que se debe derrotar todo lo que representa Petro

La controversia alrededor de la Selección Colombia, James Rodríguez y el presidente Gustavo Petro continúa creciendo. Esta vez, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció públicamente tras el extenso mensaje que el mandatario dirigió al capitán del combinado nacional y al cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

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A través de sus redes sociales, Dávila lanzó una crítica directa al jefe de Estado y pidió que se mantenga al equipo nacional al margen de las disputas políticas.

“Petro deje en paz a James Rodríguez y a toda nuestra Selección Colombia”, escribió la periodista, en una publicación que rápidamente generó reacciones entre seguidores y detractores del Gobierno.

Nueva controversia entre Petro y James Rodríguez: Vicky Dávila interviene y lanza fuerte mensaje al presidente

El mensaje de Dávila surge después de que Petro publicara un extenso texto en el que agradeció a James Rodríguez, habló sobre la unidad nacional y reflexionó acerca del papel del fútbol en la sociedad colombiana.

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“Gracias James, primero la Unidad de Colombia y la Paz”, expresó el mandatario al inicio de su pronunciamiento, en el que también señaló: “Recuerden mis palabras al jugar, Lorenzo las entendió”.

Petro habló de James, el protocolo y la bandera de Colombia

Uno de los apartados que más comentarios generó fue aquel en el que el presidente reveló que deseaba entregar personalmente la bandera de Colombia a un trabajador del fútbol durante el acto de despedida de la selección rumbo al Mundial 2026.

Según Petro, esa intención no pudo concretarse debido a los protocolos establecidos por la Federación Colombiana de Fútbol.

“Quería entregarle la bandera a un trabajador físico del fútbol y lo pedí. Y si hubiera sido James hubiera sido muy bueno, pero el protocolo de la federación lo impidió”, afirmó el mandatario.

Asimismo, el presidente hizo referencias personales al capitán colombiano, recordando un encuentro ocurrido años atrás cuando era alcalde de Bogotá y mencionando a su hija Antonella Petro.

El mensaje de James a Antonella Petro

La polémica se desarrolla pocos días después de que James Rodríguez respondiera públicamente a Antonella Petro, hija del presidente.

La joven compartió en TikTok un mensaje privado enviado por el futbolista, en el que el jugador le prometía una fotografía y una camiseta de la selección.

“Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”, escribió el volante cucuteño.

James también agradeció el respaldo de los aficionados y llamó a la unión alrededor del equipo nacional.

“Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial”, manifestó.

La publicación se hizo viral y fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de cordialidad entre el jugador y la familia presidencial.

La Federación denunció ataques contra los jugadores

El debate tomó mayor fuerza después de que la Federación Colombiana de Fútbol denunciara públicamente que varios integrantes de la selección estaban siendo objeto de críticas y ataques en redes sociales.

La controversia se originó tras el acto oficial realizado en Bogotá para despedir a la delegación que disputará el Mundial de Fútbol 2026, torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la ceremonia, algunos usuarios interpretaron la actitud de varios futbolistas como un supuesto desplante hacia Petro. Las críticas se concentraron especialmente en James Rodríguez, quien fue señalado por algunos sectores de ignorar una solicitud de fotografía de Antonella Petro.

Ante la situación, la Federación emitió un comunicado en el que rechazó cualquier forma de hostigamiento contra los deportistas.

La entidad manifestó su rechazo a “cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”.

Fútbol, política y campaña presidencial

La discusión ocurre en medio de la intensa campaña por la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026, que enfrentará a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En las últimas semanas, la camiseta de la Selección Colombia se ha convertido en un símbolo presente en distintos actos políticos, situación que ha generado críticas desde diversos sectores.

Mientras algunos consideran que el mensaje de Petro fue un llamado a la unidad nacional alrededor del fútbol, otros, como Vicky Dávila, creen que el equipo debe mantenerse al margen de la confrontación política.

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Por ahora, la polémica continúa creciendo en redes sociales, mientras la Selección Colombia concentra todos sus esfuerzos en su participación en el Mundial 2026, donde buscará representar al país en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.