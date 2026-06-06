James Rodríguez rompió el silencio tras polémica con Antonella Petro y reveló lo que realmente pasó

El alboroto en las plataformas digitales se terminó de salir de control y esta vez la controversia no llegó por cuenta de los debates políticos tradicionales, sino por un inesperado giro que mezcló el fútbol, el entorno presidencial y las redes sociales. Con el país en vilo por la participación de la Selección Colombia, los detalles de la despedida del equipo en Barranquilla pusieron a temblar el ecosistema digital tras el rumor de un supuesto desplante de James Rodríguez hacia Antonella Petro.

Le puede gustar: ¿Se acabó el amor? Daniel Arenas sembró fuertes rumores sobre su relación con Daniela Álvarez

Sin embargo, la tensión se transformó en pura alegría, luego de que el propio capitán de la ‘Tricolor’ decidiera referirse a este tema con un contundente gesto que salpicó de inmediato la conversación de los internautas y le dio un cierre de oro a la polémica.

Precisamente, la hija menor del presidente Gustavo Petro no dudó en celebrar por todo lo alto una dedicatoria muy especial. Tras haber dejado claro en repetidas ocasiones su amor profundo por el balompié y su gran admiración hacia el volante cucuteño, la joven no ocultó su felicidad y festejó al ritmo de la pegajosa canción del Mundial interpretada por Ryan Castro, demostrando que su fe en el equipo sigue intacta.

El motivo de su alegría fue un sorpresivo mensaje directo de James, quien lejos de guardar una postura distante, decidió plantarse frente a los despiadados ataques que el futbolista estaba recibiendo por parte de algunos usuarios y aclarar de frente la situación, demostrando que todo se trató de un simple malentendido en medio de la euforia del evento deportivo.

“Antonella, ¡esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, ¿dime dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial... Nos vemos pronto. Pd: La próxima me hablas más fuerte, abrazo”, agregó James Rodríguez, dejando con la boca abierta a más de uno. Con estas declaraciones, el ’10′ demostró una vez más su liderazgo fuera de las canchas, metiéndose en el corazón de la fanaticada y enviando un mensaje de unión nacional que frenó la polémica.