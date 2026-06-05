Andrea Petro salió en defensa de su hermana tras el desplante de James Rodríguez que la hizo llorar: “Lamentable”

La despedida institucional de la Selección Colombia antes de su viaje a Norteamérica para disputar el Mundial 2026 terminó convertida en el foco de una intensa controversia política y digital. El evento, organizado a puerta cerrada el pasado 4 de junio en el aeropuerto militar Catam, estuvo encabezado por el presidente Gustavo Petro, quien entregó el pabellón nacional al plantel dirigido por Néstor Lorenzo.

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A pesar del intercambio protocolario de obsequios donde el mandatario recibió una camiseta firmada y entregó sombreros vueltiaos, las imágenes oficiales evidenciaron un ambiente visiblemente frío, distante y con rostros de extrema seriedad por parte de los futbolistas.

Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las redes sociales fue un video que rápidamente se volvió viral, en el que se observa un supuesto desplante del capitán James Rodríguez hacia Antonella Petro, la hija menor del jefe de Estado. En la grabación se ve cómo la adolescente intentó acercarse al mediocampista para interactuar con él, pero el jugador continuó su paso saludando al resto de la comitiva oficial.

El hecho desató una oleada de críticas cruzadas en internet entre quienes acusaron al futbolista de grosería por motivos políticos y quienes defendieron que se trató de una simple distracción en la fila de saludos. Ante la magnitud del revuelo y las crecientes interpretaciones políticas del encuentro, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se vio obligada a emitir un pronunciamiento oficial para calmar las aguas.

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La entidad aclaró que el acto respondió estrictamente a un compromiso protocolario e institucional que se realiza tradicionalmente antes de cada cita mundialista. Asimismo, desde el entorno de la delegación se enfatizó el absoluto respeto del equipo hacia las instituciones del país y se hizo un llamado a no politizar el camino de la ‘Tricolor’ de cara al certamen internacional.

Andrea Petro le envió contundente mensaje a James Rodríguez por lo ocurrido con su hermana

Andrea Petro, quien esta radicada en Francia, se ha ganado el respeto y la atención de la opinión pública gracias a su estilo directo, su agudeza conceptual y la firmeza con la que aborda las realidades del país. Más allá de ser la hija del presidente, ha sabido construir una gigantesca comunidad digital en sus plataformas oficiales que sigue con lupa cada uno de sus movimientos, demostrando que su voz tiene un peso estratégico e influyente en las discusiones más álgidas de las redes sociales.

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Tras el incomodo momento protagonizado por su hermana menor y el 10 de la selección, la mujeres posteó un video mencionando al futbolista donde reprocha la su representación del país. “Cuando uno representa un país, lo representa absolutamente a todos, independientemente de las afinidades políticas de cada uno, la actitud que tuvo James Rodríguez sencillamente representa el tipo de persona que es y es lamentable, porque el también es papá”, expresó en primer momento.

Posteriormente, Andre señaló que al futbolista no le gustaría que le hicieran lo mismo a sus hijos, una persona que ellos admiren mucho: “Si tu no eres capaz de representar y pasar por encima de tus afinidades políticas a un país entero, eres sencillamente no digno de llevar esa camiseta contigo (...) yo creo que lo mínimo es pedir disculpas. Porque la humillación pública que vivió ayer mi hermana no se hace, solamente es una menor de edad y o tiene culpa de nada, es una persona que siempre te ha admirado”, expresó.