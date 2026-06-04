Luis Díaz no le sostuvo la mirada a Petro en despedida de la selección Colombia ¿Estaban obligados?

La Selección Colombia emprendió su viaje a México este jueves 4 de junio, para lo que será su debut en el Mundial 2026, pero previo a subirse al avión tuvieron un encuentro con el presidente Petro, que, por sus rostros, no fue tan agradable para muchos. Muestra de esto fueron las reacciones cero emotivas como la de Luis Díaz, misma que muchos internautas no dejaron pasar.

Luego que se armara un inmenso debate en redes por la supuesta negativa de James Rodríguez de saludar a Antonella Petro, -algo que sí hizo-, las miradas se volcaron al portador de la casaca número siete de la ‘tricolor’.

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Varios fanáticos del balompié no dejaron pasar la manera en la que ‘Lucho’ recibió un regalo de parte del presidente, acto en el que el futbolista del Bayern no le mantuvo la mirada ni un segundo al primer mandatario.

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Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

La publicación de la lista definitiva y sus dorsales llega apenas días después de la victoria 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín, partido que sirvió como despedida oficial ante la afición colombiana.

En ese encuentro anotaron Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, mientras que David Ospina sumó una nueva aparición con la camiseta nacional para seguir ampliando su récord como el jugador con más partidos disputados con la Selección Colombia.

Tras permanecer algunos días más en el país, la delegación viajará a Estados Unidos para completar la fase final de preparación. El equipo enfrentará a Jordania el 7 de junio en San Diego y posteriormente se trasladará a Guadalajara, ciudad que servirá como base de concentración durante el campeonato.

El camino de Colombia en el Grupo K

La Selección Colombia iniciará su participación mundialista el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán a las 9:00 p.m. Posteriormente enfrentará a la República del Congo el 23 de junio (9:00 p.m.) y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio (6:30 p.m).

Con la numeración ya oficializada y la nómina definida, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo entra en la recta final de su preparación con el objetivo de superar la fase de grupos y convertirse en uno de los protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.