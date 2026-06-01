Carlos Antonio Vélez defendió a De la Espriella de quienes lo critican por usar la camisa de la Selección

La camiseta de la Selección Colombia terminó metida, y de qué manera, en la cancha política. Lo que para muchos es una prenda de orgullo futbolero, de esas que se sacan para sufrir eliminatorias, celebrar goles o hacer fuerza en los Mundiales, ahora quedó en el centro de una nueva discusión electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Todo empezó luego de que Cepeda reprochara públicamente que De la Espriella y varios de sus seguidores usaran la camiseta de la Selección Colombia como parte de su campaña electoral. El candidato del Pacto Histórico le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol pronunciarse sobre el tema, al considerar que la camiseta representa a todos los colombianos y no debería usarse con fines políticos.

Pero la respuesta desde el mundo del periodismo deportivo no tardó en aparecer. Carlos Antonio Vélez, fiel a su estilo frontal, salió en X a responderle a quienes cuestionaron el uso de la camiseta amarilla en plena campaña.

De la Espriella acepta debatir con Cepeda, pero impone dura condición

Carlos Antonio Vélez defendió el uso libre de la camiseta

El comentarista deportivo aseguró que la camiseta de la Selección Colombia puede ser usada por cualquier persona, sin necesidad de pedir autorización, pues se trata de una prenda que se vende al público.

“La camiseta de la @FCFSeleccionCol se la puede poner cualquiera porque es de todos… no existe restricción alguna”, escribió Vélez en su cuenta de X.

El periodista también señaló que incluso hay extranjeros que usan la camiseta colombiana, y puso como ejemplo un caso familiar: “Tengo un sobrino-nieto en Perú que es feliz con la camiseta de Lucho”.

Con esto, Vélez dejó claro que, para él, el uso de la camiseta por parte de ciudadanos del común no debe convertirse en una pelea política. Eso sí, hizo una diferencia entre quienes la compran y la usan como hinchas, y quienes representan oficialmente a Colombia en competencia.

“Ahora... si se trata de jugadores y para competir no solo debe ser alguien competitivo sino también digno”, agregó.

“Lo que faltaba”, dijo Vélez sobre la polémica de De la Espriella y la camisa de la Selección Colombia

La parte más fuerte de su reacción llegó cuando cuestionó que se ponga en duda el derecho de una persona a usar una camiseta que está disponible comercialmente.

“Pero las de uso público no creo que haya que pedirle permiso a nadie... el que tenga para comprarla que se la ponga y ya”, dijo Vélez.

Luego remató con una de esas frases que suelen prender la conversación en redes: “Lo que faltaba... que para ponerse una prenda que venden al público se tenga que pedir permiso”.

El periodista incluso comparó esa posibilidad con escenarios autoritarios: “En alguna dictadura podría ser posible”, escribió, antes de cerrar con un contundente: “A cantarle a Gardel”.

El reclamo de Cepeda a la Federación Colombiana de Futbol

La reacción de Vélez llegó después de que Iván Cepeda pusiera el tema sobre la mesa. En su mensaje, el candidato cuestionó directamente a la Federación Colombiana de Fútbol por el uso de la camiseta en campaña.

“¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?”, preguntó Cepeda, dirigiéndose a la cuenta oficial de la Federación.

Según el candidato, durante la jornada electoral Abelardo de la Espriella y varios de sus seguidores usaron la camiseta como una prenda distintiva de campaña. Además, aseguró que la Selección Colombia “es de todos los colombianos” y que su camiseta es un símbolo nacional.

Cepeda también sostuvo que ese uso podría tener efectos jurídicos por revisar y pidió un pronunciamiento de la Federación sobre la posición oficial frente a la polémica.

Tomada de campaña Abelardo De La Espriella. Foto Abelardo de la Espriella celebró en Barranquilla su paso a segunda vuelta y lanzó mensaje contra Iván Cepeda.

¿Y qué dijo Ramón Jesurún?

Por ahora, no hay una declaración pública verificable de Ramón Jesurún sobre este episodio concreto. Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, queda mencionado en medio del reclamo porque la solicitud de Cepeda fue dirigida justamente a la entidad que encabeza. En entrevistas previas, Jesurún ha hablado del valor emocional de la Selección y de lo que representa la camiseta para el país, especialmente en ciudades como Barranquilla, donde ha dicho que la gente vive la Selección con una intensidad particular.

En entrevista para Blu Radio, Jesurún dejó en claro que no puede hacer nada al respecto por el uso de la camiseta de la ‘tricolor’, resaltando que ni él ni los futbolistas están metidos en política.

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