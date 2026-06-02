“Se portaron muy mal”, cuestionaron el comportamiento de algunos periodistas en Colombia vs Costa Rica

La despedida de la Selección Colombia ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín no solo dejó conclusiones deportivas de cara al Mundial 2026. También generó comentarios sobre lo ocurrido fuera de la cancha, especialmente en las zonas destinadas a la prensa.

El periodista Alejandro Pulido utilizó sus redes sociales para criticar el comportamiento de algunos comunicadores acreditados para cubrir el compromiso, señalando presuntas conductas que no estarían acordes con los protocolos habituales de trabajo periodístico en este tipo de eventos.

Vea acá: “La camiseta amarilla se la pone el corrupto”: Martín de Francisco cuestionó el uso político de la camiseta de la Selección Colombia

“Algunos periodistas NRH acreditados para el juego de Colombia en El Campín se portaron muy mal; llamados de atención por grabar y transmitir en vivo, otros encima de Salua al mismo tiempo pidiendo manillas para zona mixta, y otros en zona mixta pidiendo fotos a jugadores. MAALL”, escribió el comunicador.

La publicación rápidamente generó reacciones entre colegas y aficionados, sobre el comportamiento de algunos asistentes en eventos deportivos de alta convocatoria y el uso adecuado de las acreditaciones de prensa.

Según el señalamiento de Pulido, algunos de los inconvenientes habrían ocurrido en diferentes momentos de la jornada. Por un lado, menciona llamados de atención a personas que realizaban transmisiones en vivo desde zonas restringidas. También cuestionó la presión ejercida sobre la directora de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol para obtener acceso a la zona mixta, espacio reservado para las entrevistas posteriores a los partidos.

Vea acá: “Ni yo que tengo plata voté por ese h…”, futbolista colombiano dividió opiniones por su comentario político

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención fue la referencia a periodistas que, en lugar de realizar preguntas o cubrir las declaraciones de los futbolistas, habrían solicitado fotografías con los integrantes de la Selección Colombia.

La situación se presentó durante una jornada de alta expectativa mediática, ya que el encuentro frente a Costa Rica representó la despedida oficial de la Tricolor ante su afición antes de emprender viaje hacia Norteamérica para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales por parte de la Federación Colombiana de Fútbol respecto a los hechos mencionados por Pulido.