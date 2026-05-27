La transparencia no se promete: así se auditarán las elecciones en Colombia

En tiempos donde la desinformación circula con rapidez y cualquier duda puede amplificarse en redes sociales, la transparencia electoral ya no es solo un discurso institucional: es una necesidad pública. Bajo esa premisa, la Registraduría Nacional adelanta un robusto plan general de auditorías que busca abrir las puertas del proceso electoral para que distintos actores puedan revisar cómo funciona cada etapa.

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La lógica es sencilla: entre más ojos vigilen el sistema, mayores garantías existen para todos.

El plan no está limitado a una revisión interna. Partidos políticos, organismos de control y auditorías independientes tienen acceso a los sistemas tecnológicos utilizados en etapas como el preconteo, la consolidación de resultados y los escrutinios. Esto permite que la verificación no dependa exclusivamente de la palabra de una entidad, sino que cuente con validación técnica externa.

Uno de los puntos clave es que estas auditorías examinan el funcionamiento lógico del software, sus módulos, los controles de seguridad implementados y la trazabilidad de la información. Además, se verifica que el software auditado sea exactamente el mismo que se utilizará el día de la elección, mediante mecanismos técnicos como el código hash, que actúa como una huella digital única del sistema.

Pero hay un aspecto que suele generar confusión y que resulta fundamental aclarar: el software electoral en Colombia no cuenta votos. El conteo se realiza manualmente. Son los jurados de votación, ciudadanos seleccionados para esa labor, quienes, al cierre de las urnas, cuentan voto a voto y consignan los resultados en los formularios E-14. El sistema tecnológico consolida y transmite esa información para facilitar su divulgación y organización.

A esto se suma otro elemento relevante: la transparencia documental. Los formularios E-14 son digitalizados y publicados para consulta pública. Esto significa que cualquier ciudadano, partido político, medio de comunicación o testigo electoral puede revisar las actas y contrastar la información. La posibilidad de verificar es, en sí misma, una garantía.

Las auditorías no ocurren en un único momento. Se realizan antes, durante y después de la jornada electoral. Este esquema permite evaluar los sistemas en diferentes fases, detectar posibles inconsistencias y fortalecer continuamente los mecanismos de seguridad.

En un contexto donde la confianza institucional es un activo determinante para la estabilidad democrática, permitir la revisión independiente no es un gesto simbólico, sino una estrategia concreta para blindar el proceso. Porque la transparencia no se construye pidiendo que la ciudadanía crea sin cuestionar. Se construye mostrando cómo funcionan las cosas.

En últimas, el plan de auditorías no es solo un procedimiento técnico. Es una herramienta para proteger la voluntad del votante y reforzar la credibilidad del sistema electoral colombiano.