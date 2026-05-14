Redes le pasaron factura a Néstor Lorenzo por dejar a Rodallega fuera de la prelista de Colombia

Hugo Rodallega volvió a quedar en medio de la conversación de Selección Colombia, pero no precisamente por una convocatoria. El delantero de Independiente Santa Fe no apareció en la prelista oficial de 55 jugadores que Néstor Lorenzo entregó para el Mundial 2026 y su ausencia despertó molestia entre varios hinchas, especialmente por el gran momento que atraviesa con el equipo cardenal.

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La discusión se encendió porque Rodallega venía de ser una de las figuras más importantes de Santa Fe en la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay. El atacante marcó triplete ante América de Cali, llegó a una cifra histórica de goles como profesional y volvió a dejar claro que, a sus 40 años, sigue siendo determinante en el fútbol colombiano.

Sin embargo, ese presente no le alcanzó para aparecer entre los nombres que Lorenzo tendrá en consideración antes de definir la convocatoria final de 26 futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Lo que faltaba: el goleador hizo méritos en cancha, pero el debate terminó trasladándose a redes sociales.

Hinchas cuestionaron la ausencia de Hugo Rodallega

En redes, varios seguidores de Santa Fe y de la Selección Colombia cuestionaron que Rodallega no apareciera en el listado preliminar. Para muchos, el delantero no solo atraviesa un buen momento, sino que representa experiencia, liderazgo y gol, tres elementos que suelen pesar en una cita mundialista.

El reclamo se hizo más fuerte porque la prelista sí incluyó a otros jugadores del fútbol colombiano, lo que abrió la discusión sobre el criterio de Lorenzo para elegir qué nombres del rentado local podían entrar en el radar mundialista y cuáles quedaban completamente por fuera.

La molestia de algunos usuarios también tuvo que ver con el momento exacto de la publicación. Rodallega venía de destilar magia ante América de Cali, siendo decisivo en una llave en la que Santa Fe terminó imponiéndose con autoridad para instalarse entre los cuatro mejores del campeonato. Por eso, varios hinchas sintieron que su exclusión llegó justo cuando más argumentos deportivos tenía para, al menos, ser considerado.

El presente de Rodallega en Santa Fe le puso presión al debate

El caso de Rodallega no es nuevo. En los últimos meses, su nombre ha aparecido varias veces alrededor de la Selección Colombia por su rendimiento con Santa Fe y por la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional después de varios años de ausencia.

Incluso, el propio delantero ha reconocido en diferentes entrevistas que nunca dejó de pensar en la Selección, aunque también ha sido claro en que la decisión final siempre depende del cuerpo técnico. Esa postura le ha permitido mantenerse al margen de la polémica directa, pero su rendimiento volvió a poner la conversación sobre la mesa.

Con Santa Fe, Rodallega no solo ha sido importante por sus goles. También se ha convertido en referente del camerino, capitán emocional y una de las caras más fuertes del proyecto cardenal. Esa combinación hizo que su ausencia en la prelista generara más ruido del esperado.

Lorenzo ya había marcado distancia con esa posibilidad

Más allá del reclamo digital, Néstor Lorenzo ya había dejado ver una postura sobre el caso de Rodallega. El técnico argentino explicó que no consideraba tan lógico llevar a un jugador si la idea no era darle minutos, especialmente en una posición con alta competencia dentro de la Selección Colombia.

Esa frase sirvió para entender parte del criterio del entrenador. Lorenzo no parece mirar solo el presente individual, sino también el rol que cada jugador podría cumplir en una convocatoria corta y definitiva. En ese escenario, Rodallega terminó quedando por fuera, a pesar de su buen momento en el fútbol local.

El problema, al menos para los hinchas que lo pidieron en redes, es que el argumento no terminó de convencer. Para ellos, si el rendimiento es uno de los factores principales para elegir una lista, el delantero de Santa Fe tenía cómo competir por un lugar entre los 55.

La Selección volvió a abrir una discusión incómoda

La ausencia de Rodallega no significa que el delantero estuviera obligado a estar en el Mundial, pero sí dejó una discusión abierta sobre el peso real que tiene la Liga BetPlay en las decisiones de la Selección Colombia. Si un jugador con goles, liderazgo y rendimiento reciente no entra ni en la lista amplia, la pregunta para muchos hinchas es qué más tendría que hacer.

Mientras tanto, Lorenzo seguirá preparando el camino hacia el Mundial 2026 con los nombres que sí aparecieron en la prelista. Rodallega, por su parte, tendrá otra vitrina inmediata con Santa Fe en las semifinales del campeonato, donde buscará seguir respondiendo de la única manera que puede hacerlo un delantero: con goles.

El descalabro para sus seguidores no fue que no estuviera en la lista final, porque esa todavía no se conoce. Lo que causó molestia fue que ni siquiera apareciera entre los 55. Y ahí, contra todo pronóstico para muchos hinchas cardenales, las redes no perdonaron a Néstor Lorenzo.