Advierten sobre ‘Selección Colombia’ pirata que estaría reclutando jugadores en el exterior

Hay alarmas encendidas desde la Federación Colombiana de Fútbol luego de la circulación en redes sociales de publicaciones que promocionan supuestas convocatorias para jóvenes colombianos en Europa con la promesa de “vestir la camiseta de Colombia”.

En una de las imágenes que comenzó a viralizarse aparece el mensaje “Vamos por el sueño, vestir la camiseta de Colombia”, acompañado del escudo y los colores de la Selección, además de una invitación para buscar futbolistas entre los 14 y 18 años en Barcelona, España. Incluso, la publicidad menciona una presunta “Selección Juvenil de Colombia BCN”.

Ante la confusión que esto generó entre familias y jóvenes futbolistas colombianos en el exterior, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial desmarcándose completamente de estas actividades.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que ha tenido conocimiento de clubes y terceros en el extranjero que estarían utilizando, sin autorización, los signos distintivos de la FCF, en particular su logo, para realizar convocatorias dirigidas a jugadores colombianos en el exterior”, señaló la entidad.

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Además, la Federación aclaró que actualmente no existe ningún convenio con escuelas, clubes o particulares para adelantar procesos de captación de jugadores en nombre de las Selecciones Colombia.

“La FCF no ha autorizado el uso de sus signos distintivos, incluidos sus logos y marcas nominativas debidamente registradas, en particular la marca ‘Selección Colombia’, para este tipo de actividades”, añadió el organismo.

La entidad también hizo un llamado a los colombianos que viven fuera del país para evitar caer en posibles engaños o falsas promesas relacionadas con procesos de selección nacional.

“Que no se dejen engañar por personas o terceros inescrupulosos que, de manera fraudulenta, realizan convocatorias haciéndose pasar por la FCF y sus Selecciones Colombia de Fútbol”, concluyó el comunicado.

El caso ha generado preocupación en redes sociales, especialmente porque este tipo de anuncios suelen apuntar a jóvenes futbolistas y a sus familias, aprovechándose del sueño de llegar algún día a representar oficialmente a Colombia.

Comunicado de la FCF

“Convocatorias no autorizadas en el exterior

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que ha tenido conocimiento de clubes y terceros en el extranjero que estarían utilizando, sin autorización, los signos distintivos de la FCF, en particular su logo, para realizar, a través de redes sociales, convocatorias dirigidas a jugadores colombianos en el exterior entre los 14 y 18 años, generando erróneamente la expectativa de una eventual vinculación o integración a las Selecciones Colombia de Fútbol.

La FCF se permite aclarar que actualmente no tiene convenios ni asociaciones con ningún club, escuela de formación o tercero para adelantar convocatorias destinadas a las Selecciones Colombia de Fútbol en ninguna de sus categorías. Asimismo, la FCF no ha autorizado el uso de sus signos distintivos, incluidos sus logos y marcas nominativas debidamente registradas, en particular la marca “Selección Colombia”, para este tipo de actividades o convocatorias que no son de conocimiento ni cuentan con el aval de la FCF.

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En este sentido, la FCF hace un llamado a todos los colombianos en el exterior para que no se dejen engañar por personas o terceros inescrupulosos que, de manera fraudulenta, realizan convocatorias haciéndose pasar por la FCF y sus Selecciones Colombia de Fútbol”.